Klimafreundlichere Treibhäuser – Salate wachsen in Buchs mit Wärmepumpe statt Erdgas Der Verband der Gemüsebetriebe will seine Mitglieder dazu bewegen, bis spätestens 2040 fossilfrei zu produzieren. Auch Unterländer Betriebe stellen um. Andrea Söldi Manuela Matt-Merk

Markus Meier und sein Bruder Fritz Meier heizen ihr riesiges Gewächshaus seit diesem Winter fossilfrei. Foto: Manuela Matt

Salatköpfe so weit das Auge reicht. Wer das Gewächshaus der Gebrüder Meier in Buchs betritt, kann sich fast nicht vorstellen, dass Schweizerinnen und Schweizer so viel Appetit auf Grünfutter haben. Die Setzlinge wachsen in einer Nährlösung heran. Bis sie eine erntereife Grösse erreicht haben, fahren die Pflanzen auf Schienen während rund eines Monats die 125 Meter bis zum Ende der Halle und wieder zurück. Es handelt sich um relativ heikle Kulturen, die keine Kälte ertragen. Den Winter hindurch müssen die Gewächshäuser deshalb geheizt werden. Und auch in diesem kühlen Frühling lief die Heizung teilweise nachts noch ein wenig.