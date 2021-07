Leichtathletik: EM-Sensation verpasst – Sales Inglin sieht ihn fallen Der 400-m-Hürdenspezialist aus Glattfelden erlebt an den Europameisterschaften der U23 wie die Schweizer Staffel unglücklich eine Medaille vergibt. In seinem eigenen Halbfinalrennen wird er disqualifiziert. Jörg Greb

Es war nicht sein Rennen. Sales Inglin (rechts) wird im Halbfinal über 400 m Hürden disqualifiziert. Foto: Tobias Lackner

Die Schweizer 4x400-m-Staffel war an den U23-TItelkämpfen in Tallinn (Est) unterwegs zur Sensation, war auf bestem Weg zu Gold oder zumindest zu einer Medaille. Sales Inglin fieberte am Pistenrand mit Pulshöchstwerten mit. Der 21-Jährige Glattfelder hatte im Halbfinal seinen Part auf der dritten Ablösung geleistet zur souveränen Finalqualifikation. Für den Final hatte ihn U23-Europameister Ricky Petrucciani abgelöst. Und jetzt musste Inglin mitansehen, wie Filippo Moggi auf der Zielgeraden der dritten Ablösung in Führung liegend plötzlich hinfiel wegen eines hinter ihm stürzenden Konkurrenten. Die Schweizer Medaillenträume – geplatzt. «Sehr, sehr schade», sagte Inglin mit etwas Distanz. «Aber so kann der Sport eben auch sein.» Auch er hätte die Medaille umgehängt bekommen.