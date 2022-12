Neue Bundesräte besuchen Heimatdörfer – Salutschüsse für Rösti, Spalier mit 800 Kindern für Baume-Schneider Die beiden neuen Mitglieder der Landesregierung reisten heute zu ihren Wurzeln: Albert Rösti besuchte Kandersteg sowie Uetendorf und Elisabeth Baume-Schneider sorgte in Delsberg für Begeisterung.

1 / 5 Viel Grüssen und Händeschütteln: Bundesrat Albert Rösti wird von der Bevölkerung in Kandersteg empfangen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der neue Bundesrat Albert Rösti hat sich am Donnerstag in seinem Heimatkanton Bern feiern lassen. Ein Extrazug brachte Rösti und zahlreiche Gäste am frühen Nachmittag zunächst nach Kandersteg.

Dort nahm der SVP-Politiker beim Bahnhof ein Bad in der Menge, schüttelte unzählige Hände und nahm die Gratulationen der sichtlich stolzen Dorfbevölkerung entgegen. Unter den zahlreichen Ehrengästen befand sich auch alt Bundesrat Adolf Ogi, der wie Rösti aus Kandersteg stammt.

Der zweite Teil der Wahlfeier sollte am späten Nachmittag in Röstis Wohnort Uetendorf bei Thun beginnen. Der 55-jährige Rösti war am 7. Dezember in die Landesregierung gewählt worden. Er wird das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) übernehmen.

Herzlicher Empfang für Elisabeth Baume-Schneider in Delsberg JU

Die Jurassierinnen und Jurassier haben für den Donnerstag ihrer gewählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Delsberg einen herzlichen Empfang bereitet. Zwischen 1500 und 2000 Personen schwenkten Fahnen, um der Bürgerin von Les Breuleux zuzujubeln.

Ein Extrazug aus Bern kam um 14.00 Uhr in Delsberg an. Trotz des nasskalten Wetters hatte sich die Menschenmenge schon vorher an der Avenue de la Gare versammelt. Viele wollten den historischen Moment nicht verpassen. Baume-Schneider ist das erste Mitglied der Landesregierung aus dem Kanton Jura.

Rund 800 Kinder standen Spalier, als der offizielle Zug der Gäste vorbeizog, angeführt von der neuen SP-Bundesrätin und der scheidenden Magistratin Simonetta Sommaruga aus Bern.

1 / 6 Im Extrazug: Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider im Abteil mit der abtretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga und dem jurassischen Regierungspräsidenten David Eray (unten links) sowie Nationalratspräsident Martin Candinas. Foto: Anthony Anex (Keystone)

SDA

