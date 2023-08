Gewaltige Ambitionen für Italien – Hoch hinaus mit Salvini und seiner Megabrücke Matteo Salvini, stellvertretender Regierungschef, propagiert die Brückenverbindung nach Sizilien und überrascht mit der Übergewinnsteuer für Banken nicht nur Italien. Marc Beise aus Rom

3600 Meter lang, 400 Meter hohe Pfeiler, 65 Meter über dem Meer und 13,5 Milliarden Euro Baukosten: Der Infrastrukturminister stellt das Brückenprojekt zwischen dem italienischen Festland und Sizilien vor. Foto: Marco Ravagli (Future Publishing, Getty Images)

Auf seine Verkehrswege kann Italien stolz sein. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg baute sich das lang gestreckte Land mit den vielen Gebirgszügen ein vorzügliches Fernstrassennetz und verband den wirtschaftlich weniger entwickelten Süden mit dem industriellen Norden. Italien hat auch ein zuverlässiges Eisenbahnnetz, das vor allem damit beeindruckt, dass es neben den oft holprigen Regionalverbindungen Hochgeschwindigkeitstrassen gibt, auf denen staatliche und private Schnellzüge durchs Land rasen.

Weitere Strecken sind geplant, beispielsweise quer durch den Stiefel von Neapel nach Bari, 5,6 Milliarden Euro kostet das Vorhaben. Oder die neue Rennstrecke an der Adria entlang, von Bologna nach Bari. 670 Kilometer, 8,5 Milliarden Euro. Das kostet viel Geld, nutzt dem Land aber insgesamt und schafft auch noch Tausende neue Jobs.

Anderswo gleich 100’000 Jobs verspricht der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, im Ausland vor allem bekannt als früherer Innenminister und unerbittlicher Gegner der aus Afrika flüchtenden Migranten, wäre gern der wichtigste Politiker Italiens. Aber Giorgia Meloni hat ihm bei den Wahlen im September 2022 überraschend den Rang abgelaufen, sie ist die Chefin, die Ministerpräsidentin.

Brücke soll 100’000 Arbeitsplätze schaffen

Salvini musste sich mit dem Verkehrs- und Infrastrukturministerium zufriedengeben, was einerseits ein bisschen kleinteilig ist für seine Ambitionen. Andererseits kann er dort viel Geld ausgeben und von sich reden machen. Sein grosser Traum derzeit ist der Stretto di Messina, eine Brücke über das Meer, das die Südspitze des italienischen Festlands von der Insel Sizilien trennt. Ein uraltes Thema. Schon die Römer wollten dort eine Brücke bauen.

Auch der grösste Egomane der jüngsten italienischen Geschichte, Silvio Berlusconi, hat sich daran versucht. Doch scheiterte er an der uralten Schwäche des Landes, Infrastrukturprojekte auch zügig umzusetzen: Die Gesetzgebung zieht sich, die Verwaltung klemmt, die Mafia redet mit, alles stockt. Am Ende dauerte das Brückenprojekt selbst für den Langzeitpremier Berlusconi zu lang. 2012 wurde es eingestellt.

Aber die alten Strukturen sind noch da, die Pläne, die juristischen Voraussetzungen, sogar die Manager, und Salvini hat sich das alles wieder auf den Tisch gepackt. Er will die Brücke unbedingt, und er will sie jetzt, daran lässt er keinen Zweifel. Neulich hat er das bei einer Präsentation in Rom wieder bekräftigt. Einwände wischt er zur Seite: der Naturschutz, die Erdbebengefahr, die bestehenden Fährlinien, die mangelhafte Verkehrsanbindung an beiden Seiten der Brücke.

13,5 Milliarden Euro Baukosten

Die weltweit grösste Brücke dieses Typs («Schrägseilbrücke») werde er bauen lassen, tönt Salvini. Bis 2030 sei das Ding fertig, 3600 Meter lang, zwei 400 Meter hohe Pfeilerkonstruktionen, 65 Meter über dem oft wilden Meer. Ach so, ja, die Kosten: 13,5 Milliarden Euro sind vorgesehen, eine Finanzierung aus dem Aufbaufonds sei nicht möglich, heisst es. Zudem sei das Ganze «die grösste Anti-Mafia-Operation der vergangenen 50 Jahre», und das ist dann doch sehr überraschend. An Bauprojekten im Süden ist die Mafia eigentlich immer beteiligt, hört man. Erst recht, wenn so viel Geld im Spiel ist. Aber Salvini verspricht ja 100’000 Arbeitsplätze, und wo so viel Wohlstand ist, sagt er, da verliert die Mafia ihre Anziehungskraft.

Am vergangenen Montag, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, hat Salvini sogar noch schnell die 240’000 Euro Obergrenze für staatliche Gehälter aufheben lassen, ein politisch höchst umstrittenes Projekt. Während die Regierung sich hartnäckig weigert, einen Mindestlohn einzuführen, und soziale Probleme sich allenthalben häufen, kann der Staat in Zukunft Jahresgehälter wieder frei verhandeln. «Wir kriegen die besten Ingenieure, Techniker, Manager nur, wenn wir gut zahlen», sagt Salvini mit Blick auch auf den geplanten Brückenbau.

Der Gehaltsbeschluss war ein Punkt von vielen, die der Ministerrat am Montag im Rahmen eines sogenannten Omnibus-Dekrets beschloss. Das ist verfassungsrechtlich umstritten, weil alles Mögliche zusammengepackt wird, was gar nicht zusammengehört, und in diesem Fall wurde es auch zusätzlich trickreich verabschiedet, als die Politik insgesamt schon in die fünfwöchigen Sommerferien ging.

Im Paket sind zum Beispiel auch populäre Massnahmen gegen den Mangel an Taxis in Grossstädten, ein besonderes Ärgernis in der Hauptstadt Rom, und gegen die Verteuerung von Flugreisen auf bisherigen Billigrouten – und als besonderer Aufreger: eine Übergewinnsteuer für Banken, die durch die hohen Zinsen selbst gerade besonders gut verdienen, die hohen Zinsen aber nicht an ihre Kunden weitergeben.

Bankaktien auf Talfahrt

Das verärgert viele Politiker der Rechtskoalition von Meloni schon länger. Aber niemand hatte damit gerechnet, dass die Regierung tätig wird, zumal Finanzminister Giancarlo Giorgetti im Juni sein Veto eingelegt hatte. Entsprechend überraschend war der Kabinettsbeschluss vom Montag. Und: Niemand anderes als ausgerechnet Salvini teilte ihn am späten Montagabend mit, sein Parteifreund Giorgetti blieb der Pressekonferenz demonstrativ fern.

Duo der Macht: Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und ihr Stellvertreter Matteo Salvini. Foto: Tiziana Fabi (AFP)

Das Ganze ist mit heisser Nadel gestrickt worden, Meloni und Salvini hatten es offenbar am Sonntag im ganz kleinen Kreis verabredet. Die Einzelheiten konnten erst am Dienstag nachgereicht werden. Aber die Branche ist schon mal sehr beunruhigt. In den Finanznachrichten heisst es dann: Rom schickt die Bankaktien auf Talfahrt, bis zu minus 10 Prozent pro Titel, das ist gravierend. Am Mittwoch war die Lage angespannt, hinter den Kulissen wurde hektisch beraten – der Plan muss im Herbst ja auch noch vom Parlament bestätigt werden, das jetzt in den Ferien ist.

Starke Lobby der Strandbetreiber

Jetzt sollen sie, so der Plan, 40 Prozent des Mehrgewinns an den Staat abgeben. Verglichen werden dazu die Nettozinserträge heute gegenüber 2020 oder 2021. Ist die Differenz höher als 5 oder 10 Prozent, wird das versteuert. Die Einnahmen werden auf 3 Milliarden Euro geschätzt, sie sollen einigermassen zielgenau an Bedürftige gehen, zum Beispiel an Familien, die von steigenden Hypothekarzinsen betroffen sind.

Man gleiche damit die verfehlte Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank aus, sagt der Chef von Forza Italia, Aussenminister Antonio Tajani. Und dieses eine Mal ist auch die linke Opposition von der Regierung Meloni angetan. «Besser spät als nie», kommentierte der frühere Regierungschef Giuseppe Conte, jetzt Chef der Fünfsternbewegung. In der politischen Mitte dagegen wundert man sich nur: «Sollen wir jetzt auch noch die Anbieter von Liegestühlen besteuern?», fragte spöttisch der Chef der Partei Azione, der frühere Wirtschaftsminister Carlo Calenda.

Die Strandbetreiber, das muss man dazu wissen, haben sich in einem äusserst lukrativen Monopol eingerichtet, manche kassieren 100 Euro und mehr pro Tag für einen Liegestuhl und haben kaum Kosten. Die Wettbewerbshüter in Brüssel und der Europäische Gerichtshof fordern hier zunehmend dringend eine Öffnung des Marktes, aber die römischen Regierungen, gleich welcher Couleur, spielen aus Angst vor der starken Lobby auf Zeit. Was man bei den Bankengewinnen seit dieser Woche nicht sagen kann.

