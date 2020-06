Leichtathletik – Salvisberg holt sensationell Silber Mit Triathlet Andrea Salvisberg und Langstreckler Urs Schönenberger konnten zwei Neumitglieder des LC Regensdorf am Wochenende brillieren. Marisa Kuny

Silber in der Leichtathletik gewann der Walliseller Andrea Salvisberg am Wochenende an der SM über 10 000 Meter in Uster nicht zum ersten Mal. Auch am Berner Altstadt Grand Prix (Bild) wurde er vor zwei Jahren Zweiter. Christian Pfander

Der Kommentar des Trainerduos Gian Marco und Ruedi Meier war einstimmig: «Sensationell». Was sie damit bewerteten, war die Leistung von Andrea Salvisberg an der Schweizer Meisterschaft in Uster über 10 000 Meter. Der Triathlet, der neu im Dress des LC Regensdorf antritt, holte überraschend Silber – und das in einem starken Feld und in einer erstklassigen Zeit. In 29:27,36 Minuten wurde der 31-Jährige gestoppt, er büsste lediglich knapp 10 Sekunden auf Marathon-Rekordmann Tadesse Abraham ein. Seine bisherige Bestmarke verbesserte Salvisberg um markante 92 Sekunden. «Ich hatte exzellente Beine und traute mir immer mehr zu», sagte er, der erst am Wettkampftag vom Höhentrainingsstützpunkt in St. Moritz angereist war.