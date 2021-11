Bassersdorf, Kloten, Opfikon – Samichlaus bleibt im Wald, Märkte abgesagt Viele vorweihnachtliche Aktivitäten wegen der Corona-Situation werden abgesagt. In Kloten etwa macht der Samichlaus keine Besuche, mehrere Märkte finden nicht statt. Thomas Mathis

In Steinmaur schützte sich der Samichlaus vor einem Jahr mit einer Plexiglasscheibe. Foto: Sibylle Meier

«Der Samichlaus will sich weder anstecken noch das Coronavirus weiterverbreiten.» Mit diesen Worten teilt die Samichlaus-Gesellschaft Kloten am Mittwoch mit, dass der heilige Nikolaus dieses Jahr nun doch keine Besuche machen kann. Man sehe sich aufgrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen nach umfangreicher Prüfung gezwungen, die diesjährige Aktion abzusagen.

«Das fällt uns nicht leicht», sagt Präsident Thomas Rutz. Es fühle sich etwa so an, wie wenn ein Flugzeug den Startvorgang im letzten Moment abbrechen müsse. Ursprünglich wollte die Gesellschaft dieses Jahr die Samichlaus-Besuche mit einem Schutzkonzept wieder ermöglichen. Nun ziehe sich der Samichlaus in den Wald zurück.

Bassersdorf ohne Chlausmärt

Auch der Chlausmärt Bassersdorf wurde inzwischen abgesagt, wie es auf der Website des FC Bassersdorf heisst. Das Organisationskomitee habe in Rücksprache mit der Gemeinde entschieden, den Anlass nicht durchzuführen. Der Kanton habe wegen der Corona-Situation verschärfte Bedingungen vorgegeben. «Mit den neuen Vorschriften ist es uns nicht möglich, den Markt durchzuführen. Wir müssten den kompletten Markt einzäunen.» Eine Zertifikatskontrolle verursache zudem hohe Kosten.

Es sind nicht die einzigen Anlässe, die wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen. Am Montag wurde bekannt, dass der Chlausmärt in Opfikon und der Klotener Adventsmarkt abgesagt wurden. Anders sieht es in Bülach aus, wo der Weihnachtsmarkt am Donnerstag eröffnet wird – allerdings gilt dort eine Zertifikatspflicht.

