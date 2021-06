Mit Tieren sprechen – Sammy, Schätzeli, willst du noch ein Schweinsöhrchen? Der geniale Tech-Entwickler Aza Raskin will die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ermöglichen. Im Interview erklärt er, wie das funktioniert. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Wie kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, mit anderen Spezies zu kommunizieren? Foto: Keystone

Aza Raskin ist einer der Macher des Netflix-Dokumentarfilms «The Social Dilemma», ein weltweit einflussreicher Tech-Kritiker – und gleichzeitig ein Tech-Euphoriker. Sein Vater, Jef Raskin, war ein akademisches Universalgenie. Er brachte das Design in die Computerwelt, erfand Drag-and-drop und begründete 1984 die Macintosh-Produktlinie – damit begann der Aufstieg von Apple. Und der Aufstieg der Idee «humaner» Digitalisierung. So nennt man den Glauben, dass digitale Technologie die Menschen vervollkommnen, ihr Leben verbessern und letztlich sogar die Welt retten kann.



Aza Raskin trägt nun diese Idee als Entwickler, Erfinder, Designer und Unternehmer weiter. Er hatte Einfluss auf die Gestaltung des Firefox-Browsers und des Google-Play-App-Stores. Nicht alle seine Erfindungen erweisen sich jedoch als Segen. So hat der siebenunddreissigjährige US-Amerikaner sich dafür entschuldigt, die «bodenlose Website» erfunden zu haben – also das Endlos-Scrollen, dem so viele Nutzer bei Instagram, Facebook oder Tiktok erliegen.



Raskins neueste Idee: Er will künstliche Intelligenz nutzen, damit wir mit anderen Spezies sprechen können. Dafür hat er eine internationale Koalition aufgebaut. Auch in der Schweiz wird im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts «Evolving Language» an Tierkognition, an Ursprung und Zukunft von Sprache geforscht.