Mister Martin, kann man süchtig nach der Idee sein, sich das Leben zu nehmen?

Ich glaube, ja. Bei mir wurde dieser Gedanke auf jeden Fall zu einer Sucht. Und ich glaube, es ist bei vielen Menschen, die unter chronischen Suizidgedanken leiden, so. Der Antrieb ist, sich selbst entfliehen zu wollen. Und dieser Gedanke wächst in einem, und wie bei einer Sucht wird die Verlockung immer stärker. Irgendwann wird es beinahe zu einer fixen Idee. Es wird zu der einen Sache, die man am meisten fürchtet und am meisten begehrt.