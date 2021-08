Galaxy Flip und Fold im Test - Samsungs Falt-Handys sind endlich alltagstauglich

Galaxy Flip und Fold im Test – Samsungs Falthandys sind endlich alltagstauglich Zum ersten Mal wirken die futuristischen Smartphones nicht mehr wie wilde Experimente. Wir haben sie ausprobiert. Rafael Zeier

Samsungs neuste Handys: das Fold (aussen) und das Flip (innen). Foto: Rafael Zeier

Erinnern Sie sich noch an die ersten übergrossen Samsung-Handys? Laut war damals die Kritik, dass niemand so was wolle, dass sie unpraktisch und alltagsuntauglich seien (das Riesen-Smartphone im Test). Man nannte die unhandlichen Dinger damals abschätzig Phablets, da sie mehr Tablet als Telefon zu sein schienen.

Heute wirken die einstigen Riesenhandys klein. Die meisten von uns haben Smartphones, die sogar noch grösser sind.

Warum dieser Rückblick? Weil sich Geschichte wiederholt. Auch Samsungs Falthandys wurden anfangs verlacht, man hielt sie für eine unnötige Fingerübung eines Konzerns auf der verzweifelten Suche nach neuen Verkaufsargumenten.

Das erste Modell ging mehreren Testern postwendend kaputt (etwa beim Blick). Selbst hatte ich zwar keine Probleme, aber ständig Angst um das 2000-Franken-Handy (Begeisterung und Panik mit dem Galaxy Fold). Das besserte sich auch nicht mit der zweiten Generation. Fing es an zu regnen, musste das teure Leihgerät immer gleich zuunterst in der Tasche verstaut werden. Sicher ist sicher.

Robuster, wasserdicht und billiger

Nun kommt die dritte Generation der Falthandys in die Läden – und bestätigt die goldene Regel beim Gadget-Kauf: «Kauf nie ein Gerät der ersten Generation, warte besser auf die zweite oder besser auf die dritte.» Die neuen Falthandys sind kurz zusammengefasst robuster, wasserdicht und billiger.

Das eine Gerät heisst Fold (ab 1800 Franken) und sieht aus wie ein etwas dickliches und längliches Smartphone. Klappt man es auf, kommt im Inneren ein etwa iPad Mini grosser Tablet-Bildschirm zum Vorschein. Dieser lässt sich auch mit einem optionalen Stift bedienen. So wird das Handy aufgeklappt zum Notizheft.

Das Galaxy Z Fold 3 im Alltagstest Infos einblenden Aufgeklappt wird das Fold zum Mini-Laptop. Foto: Rafael Zeier Das Fold ist das Technologie-Monster unter den Falthandys. Hier steckt Samsung alles rein, was Technikfans begeistert. Wer heute noch den Nokia Communicator vermisst, wird so ein Fold spannend finden. Ich selbst beschreibe das Gerät immer als iPad Mini für die Hosentasche. Mit dem neusten Modell hat Samsung meine wichtigsten Kritikpunkte aus der Welt geschafft. Endlich lässt sich das Gerät auch mit einem Stift bedienen. Insgesamt ist es deutlich robuster und hübscher geworden. Technisch besonders spannend ist die Selfie-Kamera im Tablet-Bildschirm. Die versteckt Samsung hinter ein paar Bildpixeln. Man sieht sie erst, wenn man die Kamera aktiviert. Das klappt im Alltag gut genug. Aber klar, wenn man hinschaut, wirkt der Bildschirm über dem Kameraloch etwas mosaikartig. Das fällt aber nur in Tests auf. Im Alltag übersieht man es schon nach einer Stunde. Die Qualität der getarnten Selfie-Kamera ist übrigens auch mehr als gut genug für gelegentliche Schnappschüsse und eben Videokonferenzen. Apropos Kamera: Die Hauptkamera des Fold 3 ist nicht ganz so gut wie die des Galaxy S21 Ultra (dem nicht faltbaren Top-Handy von Samsung). Dieses Kameramodul war wohl zu dick. Aber auch die verbaute Kamera reicht im Alltag völlig. Zudem macht es grosse Freude, wegen des grossen Livebildes mit dem Tablet-Bildschirm zu fotografieren. Gefallen haben auch die sonstigen technischen Innereien: Der Prozessor und 5G sind rasend schnell, und der Akku reicht bei normaler Verwendung für einen Tag. Aber klar, das Handy verleitet dazu, es zu übernutzen. Da hilft es, ein Ladekabel griffbereit zu haben. Immer wieder wurde ich im Test auf den Bildschirmfalt angesprochen. Ja, wenn man genau hinschaut, sieht man den und fühlt ihn auch. Aber auch das ist nach etwa einer Stunde kein Thema mehr. Weiterhin ein Thema ist die Langlebigkeit des Bildschirms und vor allem des Falts. Da wird sich wohl erst in drei oder vier Jahren zeigen, ob Samsung gute Arbeit geleistet hat. Aktuell muss man einfach darauf vertrauen, dass der Bildschirm nicht irgendwann bricht oder den Geist aufgibt. Auch noch nicht perfekt gelöst ist die Sache mit der Software. Android ist auf Tablets traditionell eine Enttäuschung. Google und Samsung geben sich zwar alle Mühe, aber die Lage bessert sich nur langsam. Darunter leidet auch das Fold, das im Herzen ja auch ein Tablet ist. Noch immer sehen manche Apps auf dem Tablet-Bildschirm nicht gut aus oder (wie die meines Staubsaugroboters) sind kaum zu bedienen. Da hilft nur, das Handy zuzuklappen und den Smartphone-typischen Aussenbildschirm zu nutzen. Fazit: Das Fold ist das Traum-Handy für Technikfans. Es ist Mini-Tablet und Smartphone in einem. Gerade wer viel Zug fährt, wird den grossen Zweitbildschirm zu schätzen wissen. (zei)

Das zweite Gerät heisst Flip (ab 1050 Franken) und sieht aus wie ein etwas längliches Smartphone. Klappt man es zusammen, verwandelt es sich in ein handliches quadratisches Spiegeldöschen, das man leicht transportieren kann. Dank des kleinen Aussenbildschirms sieht man aber auf einen Blick, wer anruft, und muss das Handy nicht extra aufklappen.

Das Galaxy Z Flip 3 im Alltagstest Infos einblenden Kratzt an der 1000-Franken-Grenze: Das neue Flip. Foto: Rafael Zeier Anders als das Fold ist das Flip kein Handy für Technikfans, sondern eins für alle. Ich selbst hielt die Idee eines Smartphones, das man zusammenklappen kann und das dann etwas kleiner und portabler wird, für überbewertet. Im Test hat mich das Flip schon nach wenigen Tagen umgestimmt. Es ist tatsächlich praktisch, wenn man das Handy zusammenklappen kann. Es passt besser in enge Taschen. Ich finde es sogar entspannend, das Handy zuzuklappen. Wie damals früher mit den Klapphandys in den Nullerjahren. Von den beiden getesteten Falthandys gefiel mir das Flip nicht nur besser – ich wünschte, alle Smartphones liessen sich so zusammenklappen. Besonders gefiel im Test nämlich der kleine Aussenbildschirm. So sieht man auf einen Blick, was wichtig ist, auch wird man nicht gleich von anderen Apps abgelenkt. Zudem eignet sich der Bildschirm auch für Selfies mit der Hauptkamera. Darum dürfte das Flip gerade Selfie-Fans interessieren. Technisch ist das Flip weniger spektakulär als das Fold. Aber in allen Kategorien ist es mehr als gut genug. Technikfans werden monieren, dass der Akku anders als beim iPhone Mini nicht für einen Tag reicht. Aber normale Nutzerinnen und Nutzer werden damit gut durch den Tag kommen. Da das Flip technisch weniger ambitioniert ist und kein Tablet sein will, gibt es auch bei Apps keine Probleme. Die funktionieren auf dem etwas länglichen Bildschirm wie gewohnt. Fazit: Das Flip 3 ist das erste massen- und alltagstaugliche Falt-Smartphone. Es will nicht zu viel, und es kann, was es verspricht. Preis und Leistung stimmen. Wenn sich das nicht durchsetzt, dann nur, weil Menschen prinzipiell keine Falthandys wollen. Aber ansonsten hat Samsung hier alles richtig gemacht. (zei)

Beide Handys überraschten im Test positiv. Sie wirken nun beide wie fertige Produkte und nicht länger wie Experimente, die jemand aus einem Labor geschmuggelt hat. Der Klappmechanismus wirkt deutlich souveräner und vertrauenerweckender. Ich habe nicht länger Angst, dass sie jemand kaputt macht, wenn ich sie mal aus der Hand gebe. Die Kameras sind gut, der Akku hält lang genug, und der Prozessor rast.

Auch preislich ist Samsung mit dem Erreichen der Tausendermarke dort angekommen, wo es spannend wird – gerade wenn man bedenkt, dass die Preise in den nächsten Monaten nur fallen werden.

Zum ersten Mal seit den ersten Riesen-Smartphones hat Samsung wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Und erst noch eins, das sich nicht so leicht kopieren lässt. Damit liegt das Schicksal der Falthandys nun in den Händen von uns Kundinnen und Kunden. Technisch ist diese Smartphone-Kategorie jetzt gut genug. Bleibt nur die Frage, ob die Leute auch wirklich Faltbildschirme wollen.

Samsungs Falt-Sortiment: Das Flip (links) und das Fold (rechts). Foto: Rafael Zeier

Fehler gefunden?Jetzt melden.