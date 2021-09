«Wird ein Fan von Juve werden» – Samuele ist das 1000. Baby im Spital Bülach Nicht jedes Baby kommt bereits mit einer kleinen Ehrung auf die Welt. Anders bei Samuele: Der gesunde Knabe trägt den Titel «1000. Baby des Jahres 2021» im Spital Bülach. Stephan Mark Stirnimann

Antonella Pontrandolfo-Girardi, Vater Sabino und Schwester Sofia freuen sich über den Familienzuwachs. Samuele wurde am 16. September als 1000. Baby im Jahr 2021 im Spital Bülach geboren. Foto: Raisa Durandi

Jedes Jahr jeweils um die Mitte des Monats September ist es so weit, und das 1000. Baby des Spitals Bülach erblickt das Licht der Welt. Technisch gesehen, konnte die Erde am 16. September 2021 um 8.58 Uhr morgens einen 3940 Gramm schweren und 51 Zentimeter grossen gesunden Knaben begrüssen. Für die fünftgrösste Geburtenklinik des Kantons Zürich hatten sich die stolzen Eltern bereits für ihr erstes Kind Sofia, nun drei Jahre alt, entschieden. «Bei Samuele spürte ich schon Tage vor dem Geburtstermin seine Füsschen heftig strampeln, als wollte er uns mitteilen, dass die Zeit da sei», sagte die 29-jährige Mutter Antonella Pontrandolfo-Girardi. Und ihr Mann Sabino, der wie seine Frau aus Santeramo in Colle (Apulien) stammt, doppelte mit einem Strahlen im Gesicht gleich noch nach: «Das wird bestimmt ein Fussballfreund und grosser Fan von Juve werden!» Für den Geburtstermin sei sogar die Nonna Francesca aus Italien eingeflogen worden, allerdings muss diese wegen der Corona-Regeln zu Hause auf den neuen Enkel warten.