Menschen im Unterland – Sandra Sebestin, Fashion-Truck-Erfinderin aus Oberglatt Weil Männer nicht gern shoppen gehen, kam sie auf die Idee, die Mode dorthin zu bringen, wo die Männer sind. In einem Truck. Raisa Durandi

Erst die Inneneinrichtung, dann die Mode. Jetzt rollt der Fashion Truck von Sandra Sebestin. Foto: Raisa Durandi

«Es gibt so viele Männer, die nicht gern shoppen.» Das war jener Satz von Sandra Sebestins Mann, der sie auf die Idee eines Fashion Trucks brachte. Sandra Sebestin war schon immer an Mode interessiert, hielt jedoch dieses Interesse während ihrer kaufmännischen Karriere im Bereich Marketing und Event bei BMW noch etwas im Hintergrund. Bis zur Idee des Fashion Trucks, die sie 2019 hatte.

Sandra Sebestin kaufte sich einen Truck, bestückte diesen mit Teppich und Kleiderstangen und füllte ihn mit modischen Kleidern für Männer. Mit Elan ging sie an ihre ersten Events. Die Rückmeldungen waren positiv. Unpassend war dann die Pandemie, die genau während dieser Initialphase losging. Sandra Sebestin musste sich umorientieren.

Heute arbeitet sie als Direktionsassistentin für den Schreinerverband und macht passend dazu eine Weiterbildung zur diplomierten Direktionsassistentin. Den Mode-Truck namens Sandra’s Fashion Truck führt sie ebenfalls weiter. Ende August findet man sie am British-Car-Treffen am Flugplatz Mollis und am Oldtimertreffen in Hüntwangen.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

