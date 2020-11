In Freienstein-Teufen – Sanierung der Jagdschiessanlage bringt Lastwagen in den Dorfkern Jetzt geht es los mit der Sanierung der Jagdschiessanlage Au in Embrach. Und damit mit zusätzlichem Lastwagenverkehr im Zentrum von Freienstein-Teufen.

Der belastete Boden muss abtransportiert werden. Archivfoto: Marc Dahinden

Jetzt soll es losgehen in Embrach. Die angekündigte Altlastensanierung der Jagdschiessanlage Au startet mit der ersten Etappe. Das führt zu Mehrverkehr im Gemeindegebiet Freienstein, wie der Gemeinderat in einem Schreiben mitteilt. So wird das Ende einer langen Geschichte eingeleitet.

Die Story erinnert schon fast ein wenig an Berlin. Mit neun Jahren Verspätung wurde dort am Samstag der neue Hauptstadtflughafen eröffnet. Verglichen damit, geht es bei der Jagdschiessanlage aber blitzschnell: Dort beläuft sich die Verspätung letztlich auf fünf Jahre. Denn 2019 wurde seitens der kantonalen Baudirektion versprochen, Ende Jahr werde der letzte Schuss fallen. Dann der Rückzieher. Bis spätestens 2024 könne noch geschossen werden.

Die beiden Etappen zur Sanierung der Jagdschiessanlage. Grafik: zvg

Wald muss gerodet werden

Der Betrieb der Jagdschiessanlage wird aber schon demnächst stark eingschränkt. Derweil muss der Boden abgetragen werden, denn dieser ist unter anderem mit Blei und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet. Das Erdreich wird ausgebaggert und mit Lastwagen abtransportiert. Und dies wiederum führt zu etwa fünf zusätzlichen Hin- und Rückfahrten durch das Dorf. Start der Sanierung ist in diesem Monat, und sie dauert an bis im Frühsommer 2021. Auf den Schulbetrieb werde Rücksicht genommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Abtransport eines Teils erfolge durch den Dorfkern über die Dorf-, Hagacker- bis zur Grütstrasse.

Die Gemeindeverantwortlichen hätten von der zuständigen Firma Arge bereits gefordert, dass Lastwagenfahrer ihre Geschindigkeit im Dorfkern reduzierten, damit die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmenden gewährleistet bleibe. Der grösste Teil der 22’500 Kubikmeter Material wird über die Hauptstrasse in Embrach abtransportiert. Damit könnten neun olympische Schwimmbecken gefüllt werden.

Weiter ist zu erfahren, dass im Gebiet der Schiessanlage Wald gerodet werden muss, damit die Erde abgetragen werden kann. Besonders wertvolle Bäume würden nach Möglichkeit stehen gelassen. Das belastete Erdreich wird anschliessend gereinigt und zu Recyclingmaterial für den Bau verarbeitet.

Die Jagdschiessanlage wird spätestens 2024 komplett stillgelegt. Die Kosten für die Sanierung sollen sich auf total 14 Millionen Franken belaufen.

red