Sweet Home: Aroma aus der Dose – Sardellen machen alles besser Viele meinen sie nicht zu mögen, dabei wissen sie es bloss nicht. Wer diese Rezepte versucht hat, wird sich bestimmt in die kleinen, feinen Fischchen voller Geschmack verlieben. Marianne Kohler Nizamuddin

Wie es so ist mit der Liebe, man trifft sie meist zufällig und unerwartet. Ich glaube, in die Sardellen verliebte ich mich an einem Apéro. Dort knabberte ich langweiliges Blätterteiggebäck und auf einmal war da eines dabei, das wirklich Geschmack hatte. Darauf steckte ein kleines Stückchen Sardelle.