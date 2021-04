Zahlen aus Niederhasli – Satter Gewinn statt schwarze Null Die Rechnung 2020 der politischen Gemeinde schliesst um einiges besser ab als budgetiert.

Die Rechnung 2020 der politischen Gemeinde Niederhasli weisst einen Gewinn von 2,11 Millionen Franken aus.

Die Jahresrechnung 2020 der politischen Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,11 Millionen ab. Budgetiert worden war eine schwarze Null mit einem kleinen Ertragsüberschuss von 3700 Franken.

In der Phase des ersten Lockdown im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus standen die Zeichen für den Jahresabschluss 2020 nicht gut. Es wurde von einem markanten Einbruch der Steuererträge und auch von wesentlich tieferen Finanzausgleichsbeträgen ausgegangen. Die Erträge von allgemeinen Steuern, Grundstückgewinnsteuern und Ressourcenausgleich fielen dann aber schlussendlich um 930’000 Franken höher aus als budgetiert.

Auch aufwandseitig wurden in verschiedenen Bereichen beträchtliche Mehrkosten erwartet. Zumindest im Jahr 2020 sind diese Prognosen nicht eingetroffen. Zwar führten beispielsweise die Beschaffung von Schutzmaterial und zusätzliche Reinigungen zu Mehrkosten. Andererseits führten unter anderem die

notwendig gewordenen Absagen von Anlässen zu beträchtlichen Einsparungen. Auch die gebührenfinanzierten Gemeindewerke Wasser, Abwasser und Abfallwirtschaft schlossen deutlich besser ab als erwartet, was Einlagen in die Spezialfinanzierungen nach sich zieht.

Tiefere Investitionen

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens weist Nettoinvestitionen von 7,46 Millionen Franken aus und damit 1,6 Millionen Franken weniger als budgetiert. Hauptgrund für diese Abweichung sind die Schulliegenschaften, für die im letzten Jahr knapp 1 Million Franken weniger investiert wurde als erwartet. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens wurde der Verkauf des alten Jugendhauses mit den budgetierten Zahlen abgewickelt.

Die vom Gemeinderat gutgeheissene Jahresrechnung 2020 wird nun der Rechnungsprüfungskommission zur

Kontrolle unterbreitet. Die finanztechnische Prüfung durch die externe Revisionsstelle Revipro AG ist bereits

erfolgt. Anschliessend wird die Rechnung den Stimmberechtigten zur Genehmigung vorgelegt. Ausführliche

Details zum Jahresabschluss werden wie üblich im beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung vom

8. Juni publiziert werden.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.