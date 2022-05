Stromer ST3 Pinion – Sauber und sehenswert Das Pinion-Getriebe passt hervorragend zum Heckmotor des Schweizer E-Bikes Stromer ST3.

Das ST3 bietet Stromer nun auch in Kombination mit neunstufigem Piniongetriebe an. Fotos: Stromer Wer sein Stromer täglich und zudem für längere Strecken nutzt, dürfte von der neuen Antriebsvariante begeistert sein.

Der Schweizer S-Pedelec-Spezialist Stromer bietet sein Mittelklasse-Modell ST3 nun auch in Kombination mit Pinion-Mittelgetriebe und Gates-Riemenantrieb an. Diese Lösung macht das ST3 noch alltagstauglicher, pflegeleichter und verschleissärmer, was vor allem für Vielfahrer interessant sein dürfte. Ausserdem ist diese Antriebsvariante ausgesprochen leise und optisch aufgeräumter.

Letzteres liegt zum einen an dem neunstufigen Mittelgetriebe mit 568 Prozent Übersetzungsbandbreite, welches sich dezent in den Rahmen einfügt. Ausserdem entfallen bei der Pinion-Variante die Kassette mit vielen Ritzeln und der Umwerfer der Kettenschaltung. Wie bei Stromer üblich, sind Leitungen und Züge weitgehend innenverlegt. Ebenfalls unsichtbar ist die Batterie. Hier gibt es für die Basisversion 814 Wh, die für rund 150 Kilometer reichen. Gegen Aufpreis ist ein 983-Wh-Akku für 180 Kilometer Reichweite erhältlich. Ebenfalls optional ist das vollintegrierte Blubrake-ABS.

Wie andere Stromer-Modell ist auch das Pinion-ST3 vernetzt. Es lässt sich zudem mit einem Smartphone koppeln, was zusammen mit der Stromer-App verschiedene Zusatzfunktionen wie etwa der Smart-Lock-Diebstahlschutz oder GPS-Lokalisierung ermöglicht. In der roten Limited Edition mit grossem Akku ist das Pinion-ST3 ab 9333 Franken zu haben. Optional gibt es für 900 Franken Aufpreis ABS. Werden noch Federgabel vorn und eine Sattelfederung bestellt, landet man bei 11’581 Franken.

