Pestizidrückstände im Hahnenwasser – Sauberes Trinkwasser bleibt ein Thema im Bezirk Dielsdorf Die 22 Gemeinden im Bezirk Dielsdorf haben die Messresultate zur Wasserqualität veröffentlicht. In 17 wurden Rückstände des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil festgestellt. Anna Bérard

Sauberes Trinkwasser, wie es aus diesem Brunnen fliesst, wird in der Schweiz als selbstverständlich erachtet. Archivfoto: Urs Jaudas

Im Wasser, das im Bezirk Dielsdorf aus dem Hahn fliesst, wird derzeit kein Grenzwert überschritten. Dafür haben die Gemeinden mit raschen Massnahmen gesorgt, als im vergangenen Jahr Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasser festgestellt wurden. In keiner der 22 Gemeinden im Bezirks Dielsdorf wurde der Höchstwert des oft erwähnten Chlorothalonils überschritten, eines Wirkstoffs in Pflanzenschutzmitteln. Hingegen haben 17 Gemeinden mehr oder weniger starke Probleme mit dem Chlorothalonil-Metaboliten R471811, einem der vielen Abbauprodukte von Chlorothalonil also.