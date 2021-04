Kampf für Menschenrechte – Saudische Aktivistin Al-Hathlul erhält Vaclav-Havel-Preis Die Frauenrechtsaktivistin Ludschain al-Hathlul, die sich vor allem mit der Kampagne für ein Ende des Frauen-Fahrverbots einen Namen machte, ist für ihr Engagement vom Europarat ausgezeichnet worden.

In der streng islamischen Monarchie Saudiarabiens gilt sie als Gefahr für die nationale Sicherheit: Ludschain al-Hathlul. Foto: Marieke Wijntjes (DPA)

Die saudiarabische Frauenrechtsaktivistin Ludschain al-Hathlul ist für ihr Engagement mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden.

Ihre Schwester Lina al-Hathlul bedankte sich bei der Online-Zeremonie am Montag für die Ehrung. Die Preisträgerin selbst werde zum Schweigen gebracht und könne nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sagte sie. Ludschain al-Hathlul wurde vor allem durch ihr Engagement für ein Ende des Fahrverbots für Frauen in Saudiarabien bekannt.

Mit dem Vaclav-Havel-Preis zeichnet die Parlamentarische Versammlung des Europarat seit 2013 Engagement für die Menschenrechte aus. Der Preis ist mit 60’000 Euro dotiert und nach dem verstorbenen Bürgerrechtler und früheren Präsidenten der Tschechischen Republik benannt.

Normalerweise wird die Auszeichnung im Herbst verliehen, wegen der Corona-Pandemie wurde die Verleihung verschoben und der Preis für das Jahr 2020 nun erstmals online vergeben. Zur Parlamentarischen Versammlung kommen viermal im Jahr Abgeordnete der 47 Staaten des Europarats zusammen. Der Europarat mit Sitz in Strassburg wacht über die Menschenrechte in seinen Mitgliedsländern. Sie ist kein Organ der Europäischen Union.

