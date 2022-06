Bahnreisen an Pfingsten – SBB empfehlen, Sitzplätze zu reservieren – geben aber nur wenige frei Wer über Pfingsten mit dem Zug verreisen will, sichert sich besser einen Platz. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Wie Sie sich einen Sitz ergattern können. Mathias Born

Der Wagen ist überfüllt, bei vielen liegen die Nerven blank: Mit einer Platzreservation erkauft man sich zumindest einen halben Quadratmeter Freiheit. Foto: Keystone

Der Zug ist überfüllt: In den Gängen und im Eingangsbereich stehen und kauern Leute. Und auch die Treppe ist gut besetzt. So verlässt ein Interregio am vergangenen Sonntag mitten am Nachmittag Luzern in Richtung Bern. Am Pfingstwochenende dürfte es zu ähnlichen Szenen kommen.

Soll ich für Fahrten an Pfingsten einen Platz reservieren?