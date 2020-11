Busse werden die S6 ersetzen – SBB erneuern die Gleise beim Bahnhof Buchs-Dällikon Weil die Gleise im Furttal abgenutzt sind, werden sie abschnittsweise ersetzt. Die Änderungen im Gelände und die Installationsplätze sind derzeit beim Buchser Bahnhof ausgesteckt. Anna Bérard

Beim Bahnhof Buchs-Dällikon markieren Pfosten die Installationsplätze für die Gleiserneuerung. Foto: Francisco Carrascosa

Die Gleise zwischen Regensdorf und Otelfingen haben ihre Lebensdauer erreicht. Die SBB erneuern darum auf rund 1100 Metern Läge die Gleisanlagen. Beim Bahnhof Buchs-Dällikon werden die Bauarbeiten zwischen September und Dezember 2021 ausgeführt, wie den öffentlich aufliegenden Plänen zu entnehmen ist. Die Arbeiten am Unterbau und an den Gleisen werden an den Wochenenden ausgeführt. Das heisst: Während einigen Wochen im Herbst nächstes Jahr werden von Freitag- bis Sonntagnacht keine Züge verkehren. Als Ersatz stellen die SBB Busse bereit.

Gemäss Projektbeschrieb wird die Baustelle rund vier Monate dauern, die Arbeiten an den Gleisen allerdings nur acht bis zwölf Wochen. Vorarbeiten wie Installationsplätze erstellen und Baustellen einrichten können laut Projektleiter Nathanael Schmid bei normalem Bahnbetrieb stattfinden. Doch für die Bauarbeiten an den Schienen muss der Bahnverkehr unterbrochen werden: Nach dem letzten Zug in der Nacht von Freitag auf Samstag bis zum ersten am Montagmorgen wird die Strecke für sämtliche Züge gesperrt. «So kann während 50 Stunden am Stück gearbeitet werden», sagt Schmid. «Das ist effizienter, als unter der Woche nachts zu arbeiten.»