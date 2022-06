Flughafen Zürich – SBB eröffnen neues Reisezentrum Nach erfolgtem Umbau öffnete am Donnerstag das neue SBB-Reisezentrum am Flughafen seine Türen.

Moderner und zielgerichteter als zuvor: Das neue SBB-Reisezentrum am Flughafen Zürich. Foto: PD

Nur noch rund 5 Prozent aller SBB-Tickets werden am Schalter verkauft. Die SBB richten deshalb das Konzept ihrer Reisezentren neu aus. Auch das Reisezentrum am Flughafen Zürich präsentiert sich seit Donnerstag nach erfolgtem Umbau im neuen Kleid.

Wer es betritt, gelangt jetzt zuerst in einen offenen Raum mit verschiedenen Zonen. Am Empfang werden laut Mitteilung der SBB Geschäfte wie Fahrplanauskünfte, Gepäckaufgabe und Geldwechsel abgewickelt. Für die komplizierteren Geschäfte gibt es separate Beratungszonen – für Einzelpersonen genauso wie für grössere Gruppen. Für Reisende im Rollstuhl und ältere Personen stehen Beratungsplätze mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Kleine Bahnhöfe gehen leer aus

Das SBB-Reisezentrum am Flughafen gehört zu den meistbesuchten der Schweiz. Es ist nach Montreux, Horgen, Mendrisio und Meilen nun bereits das fünfte, das auf das neue Konzept umgerüstet wurde. Ende Juli folgt mit dem Reisezentrum Zürich-Enge laut Mitteilung ein weiteres. Die Umrüstung hat indes nicht nur Vorteile. Zwar investieren die SBB jährlich mehrere Millionen in die Erneuerung der mittleren und grossen Reisezentren, Schalter an kleineren Bahnhöfen werden dafür jedoch nach und nach geschlossen.

zim

