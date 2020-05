Gleisarbeiten nötig – SBB-Nachtarbeiten zwischen Oberglatt und Dielsdorf Von Mitte Mai bis Mitte Juli führen die SBB an den Gleisen notwendige Tiefbauarbeiten aus. Sharon Saameli

Die Gleisarbeiten werden zwischen den Bahnhöfen Oberglatt und Dielsdorf ausgeführt. Tamedia-Archiv

Am kommenden Montag beginnen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mit Arbeiten an den Gleisen auf der Strecke Oberglatt–Dielsdorf. Betroffen ist damit auch der Bahnhof Niederhasli. Die SBB halten in einer Mitteilung fest, dass sie einige der Arbeiten in der Nacht realisieren müssen, um den Zugverkehr aufrechterhalten und die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden gewährleisten zu können. «Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten», heisst es weiter.