Neue ÖV-Drehscheibe – SBB planen für Bassersdorf ein komplett neues Bahnhofareal Die SBB wollen zusammen mit der Gemeinde Bassersdorf und dem Kanton Zürich das Bahnhofareal umgestalten. Bis im Herbst sollen die Ergebnisse vorliegen. Alexander Lanner

Wie die Zukunft des Bahnhofs Bassersdorf aussehen wird, soll nun ein städtebaulicher Studienauftrag zeigen. Archivfoto: Sibylle Meier

Alles wird neu rund um den Bahnhof Bassersdorf. Wie die SBB am Dienstag in einer Mitteilung schreiben, hat das Projekt «Mehrspur Zürich–Winterthur» mit dem geplanten Brüttener Tunnel auch einen Neubau der Bahninfrastruktur in Bassersdorf zur Folge. Mit der Erneuerung der Gleisanlagen biete sich auch die Chance, das Bahnhofumfeld neu zu gestalten und als Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs zu stärken.