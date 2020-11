Nachbarn investieren kräftig Infos einblenden

Die Unterführungen sind auch anderswo Thema von kostspieligen Zusatzbestellungen. So hat sich Dietlikon Ende September an der Urne eben erst für eine zusätzliche, 4,2 Meter breite Fuss- und Radwegverbindung in der projektierten Strassenunterführung anstelle des heutigen Bahnübergangs

im Dorf ausgesprochen. Die Kostenfolge beträgt 5,4 Millionen Franken zulasten der Gemeinde.

Die 2010 erstellte Walliseller Hauptunterführung zeigt sich mit einer Breite von sieben Metern komfortabel bemessen. Foto: Chr. Wüthrich

In Wallisellen leistete man sich bereits vor über zehn Jahren eine breitere Hauptunterführung am Bahnhof. Dort wurde das alte «Mausloch» durch eine sieben Meter breite Velo- und Fussgängerquerung ersetzt. Eine zweite Unterführung am Bahnhof wurde auf fünf Meter Breite ausgebaut. Zudem hatten die Walliseller 2015 einem 15,2-Millionen-Kredit zugestimmt, um 2018 beim Conforama auf eigene Kosten eine zusätzliche, sechs Meter breite Personenunterführung vom Dorf ins neue Richti-Quartier zu bauen.

Die neuste Walliseller Unterführung vom Dorf ins Richti-Quartier ist sechs Meter breit. Die Stimmberechtigten hatten hierfür einem Kredit von über 15 Millionen Franken zugestimmt.

In Kloten bestehen derzeit grosse Pläne für eine komplette Neugestaltung des Bahnhofareals samt Bushof. Auch dort stehen neue Unterführungen zur Debatte. Noch ist nicht bekannt, wie diese genau dimensioniert sein sollen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Stadt ebenfalls breitere Durchgänge will. Heute besteht eine vier Meter breite Hauptunterführung, die in einem Teilbereich sogar acht Meter breit ist.