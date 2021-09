Überraschender Rückzieher – SBB und der Kanton Zürich rudern bei Mega-Bau-Projekten zurück Drei geplante SBB-Abstellanlagen in Bubikon, Hombrechtikon und Eglisau haben heftige Proteste ausgelöst. Jetzt evaluiert der Kanton die Standorte nochmals neu.

Hier wollten die SBB gross einfahren: In Bubikon ist eine riesige Abstell- und Serviceanlage geplant. Dagegen regt sich Widerstand. Foto: Samuel Schalch

Das Projekt hat gigantische Ausmasse: Auf 80'000 Quadratmetern – das sind 20 Fussballfelder – hätte in Bubikon ZH bis 2035 eine riesige Abstellanlage der SBB entstehen sollen. Mitten in der Landwirtschaftszone. Geplant sind nebst Abstellgleisen auch Reinigungs- und Entsorgungsanlagen sowie eine Reparaturhalle. Ähnliche Mega-Projekte sind auch in Hombrechtikon und Eglisau geplant.

Mitglieder der IG Pro Bach Fuchsbühl wehren sich gegen die geplante SBB-Abstellgleise auf Kulturland in Bubikon. Foto: Samuel Schalch

Gegen die drei Mega-Projekte gab es grossen Widerstand aus der Bevölkerung. Deshalb rudern die SBB und der Kanton Zürich jetzt zurück, wie sie am Dienstag an einer Medienkonferenz mitgeteilt haben. Die Baudirektion und die Volkswirtschaftsdirektion hätten entschieden, das Bauprojekt aus der sogenannten Richtplanrevision 2020 herauszulösen und eine erweiterte Standortevaluation zu starten. Ziel sei es, unter Einbezug der Regionen die beste Variante für die Abstell- und Serviceanlagen zu finden. Kurz: Alles zurück auf Feld 1.

Der Hintergrund der Mega-Bau-Projekte: Die SBB und der Zürcher Verkehrsverbund ZVV wollen das Netz der S-Bahn im Kanton Zürich deutlich ausbauen. Dazu braucht es neue Züge und zusätzliche Abstellgleise. Der Fahrzeugpark der Zürcher S-Bahn wird sich von heute 30 auf 39 Kilometer Gesamtlänge erhöhen. Denn langfristig sei aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums mit steigenden Fahrgastuzahlen zu rechnen. «Die Zürcher S-Bahn soll aus verkehrs- und umweltpolitischen Überlegungen für die nächsten Generationen weiter ausgebaut werden», sagt Linus Looser, Leiter SBB Produktion Personenverkehr und Mitglied der Konzernleitung,

Im vergangenen Frühling wurden drei mögliche Standorte in den Gemeinden Bubikon, Hombrechtikon (Feldbach) und Eglisau vorgeschlagen. Drei Standorte hat die SBB evaluiert. Dabei berücksichtigte sie Umweltaspekte, Auswirkungen auf Anwohnerinnen und Anwohner sowie die betriebliche Machbarkeit. Aufgrund der öffentlichen Diskussionen und den Rückmeldungen zu den Gleisabstellanlagen suchen SBB, Volkswirtschaftsdirektion und Baudirektion nun alternative Standorte. Dabei sollen die Interessengruppen in den Regionen stärker einbezogen werden.

Grosser Widerstand in Bubikon

Vor allem in Bubikon ging die Gegnerschaft im Vorfeld des Baus auf die Barrikaden. «Gleiswüste stoppen, Natur und Existenzen retten!», lautet die Forderung der IG Brach Fuchsbühl. Sie kritisierte, dass für die geplante Anlage zusätzliches Kulturland vernichtet werden soll. Dabei verfüge die SBB über zahlreiche ungenutzte Flächen, etwa in Städten. Statt diese für den Bahnzweck zu nutzen, wolle sie dort lukrative Immobilien bauen.



Die SBB verteidigten ihre Pläne bisher mit dem Argument, der Standort Bubikon sei der einzige in der geforderten Grösse, der aus betrieblicher Sicht und unter Berücksichtigung der Umweltkriterien infrage komme. Zudem müssten die Abstellanlagen am Ende der S-Bahn-Linien liegen, damit der Weg in die Anlage kurz sei und Züge schnell verlängert und verkürzt werden könnten.

tiw/sip/mth

Fehler gefunden?Jetzt melden.