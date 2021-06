Züge sind wieder voller – SBB verzeichnen wieder mehr Schulreisen Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über weitere Lockerungen. Bereits jetzt stellen die SBB fest, dass die Normalität im öffentlichen Verkehr zurückkehrt. Jon Mettler

An einzelnen Tagen waren in diesem Sommer bis zu 2000 Schulklassen mit der Bahn unterwegs. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Sie gehört zu jeder schulischen Laufbahn: Die Schulreise mit der Bahn. Doch die Pandemie erschwerte im vergangenen Jahr Ausflüge im Klassenverband. Der Nachholbedarf ist deshalb gross, wie sich jetzt zeigt. Seit Ende Mai nehmen die Anfragen für eintägige Schulreisen zu, wie die SBB auf Anfrage bestätigen.

Allein am 15. Juni seien über 2000 Schulklassen mit der Bahn unterwegs gewesen, erklärt ein SBB-Sprecher. Das sei bislang der Rekord in diesem Jahr. Allerdings sind die Werte der Jahre vor der Corona-Krise noch nicht erreicht.

Pendlerverkehr wird zunehmen

Nicht nur im Freizeitverkehr stellen die Bundesbahnen eine gewisse Rückkehr zur Normalität fest. Im Fernverkehr lag die Auslastung in der Woche vom 7. Juni bis 13. Juni bei 60 Prozent gegenüber der vergleichbaren Vorwoche von 2019, im Regionalverkehr bei 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bundesbahnen rechnen damit, dass mit einer weiteren Lockerung der Homeoffice-Pflicht das Pendleraufkommen weiter steigen wird.

Der Bundesrat entscheidet am Mittwochnachmittag darüber, inwiefern er die Vorgaben zum Homeoffice anpassen will. Im Raum steht, dass die Landesregierung das Homeoffice-Obligatorium kippt und stattdessen eine Empfehlung für die Heimarbeit ausspricht.

Homeoffice verändert Gewohnheiten

Klar ist schon jetzt, dass sich die Gewohnheiten ändern. Umfragen zeigen, dass in der Zeit nach der Pandemie mehr Menschen ein bis zwei Tage von zu Hause aus arbeiten wollen. Zudem wollen mehr Pendler ausserhalb der Stosszeiten reisen.

Für die knapp 33’500 Mitarbeiter der SBB gilt: Wer wieder in einem Büro arbeiten möchte, soll schrittweise und kontrolliert dorthin zurückkehren können. Wenn an einem Standort wiederholt getestet werden kann, können pro Tag ein Fünftel der Angestellten eines Teams an ihrem angestammten Arbeitsplatz arbeiten.

