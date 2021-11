Flutkatastrophe in Deutschland – Schäden von über 29 Milliarden Euro gemeldet Die Unwetter in Deutschland vom letzten Juli haben Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Auch andere Länder haben bei der EU-Kommission Hilfen beantragt.

Aufnahmen zeigen das Ausmass der Verwüstung durch das Hochwasser im Westen Deutschlands. Video: Tamedia

Die Flutkatastrophe vom Juli in Teilen Deutschlands hat laut einem Medienbericht Schäden in Rekordhöhe von 29,2 Milliarden Euro verursacht. Diese Schadenssumme habe die deutsche Regierung der EU-Kommission gemeldet, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben) unter Berufung auf Regierungsangaben.

Die Summe wird demnach in einem von Deutschland eingereichten Antrag auf Finanzhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds zur Unterstützung nach Naturkatastrophen genannt.

Damit liege die Schadenssumme um ein Mehrfaches höher als bei den Flutkatastrophen 2002 und 2013, heisst es in dem Funke-Bericht. Etwas mehr als die Hälfte der Schäden entfällt demnach auf Rheinland-Pfalz, mehr als 40 Prozent auf Nordrhein-Westfalen, der Rest auf Bayern und Sachsen.

Ein Mann wirft in Nordrhein-Westfalen einen Sack eine improvisierten Müllkippe. (19. Juli 2021) Foto: Fabian Strauch (Keystone)

Neben Deutschland hätten auch die ebenfalls vom Hochwasser im Juli betroffenen Länder Belgien, Niederlande, Luxemburg und Österreich bei der EU-Kommission Hilfen aus dem Solidaritätsfonds beantragt. Die EU-Kommission werde die Anträge nun bewerten, heisst es in einem Schreiben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Starke Regenfälle hatten Mitte Juli katastrophale Überschwemmungen an Flüssen insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Viele Gemeinden wurden verwüstet. In Rheinland-Pfalz kamen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 133 Menschen ums Leben. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote.

Deutschland hatte Mitte August für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten einen Fonds von 30 Milliarden Euro vereinbart. Zwei Milliarden davon werden vom Bund übernommen, um Schäden an Bundeseinrichtungen wie zerstörte Bahnbrücken, Schienenwege oder Autobahnen wieder in Stand zu setzen. Die restliche Summe soll je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. «Das ist ein Zeichen gesamtstaatlicher Solidarität», sagt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.

SDA/aru

