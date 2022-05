Schaffhausen - Luzern 2:2 – Kampf um die Super League: Schaffhausen jubelt – Frick ist sauer Nach dem Hinspiel in der Barrage ist alles offen für das Rückspiel. Luzerns Trainer Mario Frick spricht nach dem 2:2 in Schaffhausen sogar von Glück. Florian Raz

Sie feiern das 2:2 gegen Luzern wie einen Sieg: Spieler des FC Schaffhausen und ihre Fans. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Ende wirken sie wie angeschlagene Boxer, die sich in den Seilen hängend auf den Füssen halten. Der FC Luzern mag als grosser Favorit in die Barrage gegen den FC Schaffhausen gegangen sein. Er mag zweimal geführt haben. Aber nach 94 Minuten muss er froh sein, dass er nicht noch als Verlierer ins Rückspiel geht. 2:2 heisst es nach dem Hinspiel.

Es ist also alles offen für das Rückspiel in Luzern. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Am Sonntag wird darum jenes Team jubeln, das am Ende mehr Tore geschossen hat. Und sei es im Elfmeterschiessen.

Vor dem Spiel erklärt Mario Frick noch, warum seine Luzerner keine Angst haben, sondern sich sogar auf diese Barrage «freuen». Normalerweise gehe ein Team aus der Super League mit einem ganz schlechten Gefühl in diese Spiele gegen den Abstieg, sagt der FCL-Trainer: «Aber wir haben einen super Mai gespielt. Wir haben ein sehr gutes Gefühl.»

Nervöse Luzerner

Fricks Spieler sind dann aber doch sichtlich nervös. Bloss 80 Sekunden dauert es, bis Joaquin Ardaiz zum ersten Mal vom linken Eck des Fünfmeterraums schiessen kann. Der Uruguayer verzieht.

62 Sekunden später rauscht Schaffhausens Goalie Francesco Ruberto übermotiviert in die Beine von Marvin Schulz. Der Deutsche verwandelt den folgenden Penalty kühl. Der Gast aus Luzern führt. Es läuft eigentlich alles für das Team aus der Super League.

Aber eben: So ruhig, wie sie sich vor dem Spiel gegeben haben, sind die Luzerner nicht. Ausgerechnet der routinierte Marius Müller patzt, als er eine ungefährliche Flanke durch seine Hände rutschen lässt. Raul Bobadilla bedankt sich mit dem 1:1 in der 14. Minute.

Die Luzerner mögen danach mehr am Ball sein. Aber nichts anderes war zu erwarten bei dem Spielstil, der Schaffhausen behagt. Das Team, bei dem Assistenztrainer Hakan Yakin die taktischen Fäden zieht, ist auf Umschaltmomente spezialisiert. Rudelartig umringt es jeweils den gegnerischen Spieler im Ballbesitz, um sofort nach vorne zu jagen, wenn der Ball erobert ist.

Ein Tor wie vom Reissbrett

So ist das 2:2 in der 71. Minute ein Tor wie vom Reissbrett. Varol Tasar verliert den Ball in der Platzhälfte der Schaffhauser. Danach braucht es nur zwei Pässe, bis der Ball im Tor liegt. Ardaiz stellt die FCL-Abwehr ein weiteres Mal mit einem weiten Lauf in die Tiefe vor ein unlösbares Problem. Und in der Mitte erzielt der gebürtige Schaffhauser Danilo Del Toro in seinem 134. Spiel für seinen Heimclub sein wohl wichtigstes Tor.

Es ist Frick nach dem Spiel anzusehen, wie sehr ihn ärgert, dass seine Mannschaft in eine Falle gelaufen ist, vor der er sie tagelang gewarnt haben muss. Und das erst noch zu einem Zeitpunkt, in dem der FCL führt nach einem Traumtor durch Ardon Jashari. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt erst zum Einsatz, seit Frick Trainer ist, und trifft per Dropkick aus 17 Metern.

«Wir haben so viel falsch gemacht, wie wir nur falsch machen konnten.» Luzerns Trainer Mario Frick

Das müsste der Moment sein, in dem der Höherklassige das positive Resultat mit nach Hause nimmt. Tut er aber nicht. Darum sagt Frick: «Wir haben so viel falsch gemacht, wie man nur falsch machen kann. Wir haben nur Glück, dass wir immerhin 2:2 gespielt haben.»

Frick verspricht danach noch: «Am Sonntag wird es ein komplett anderes Spiel.» Aber auch er weiss: Der Druck auf den FC Luzern ist noch einmal gestiegen.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.