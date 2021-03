Bauarbeiten in Bülach – Schaffhauserstrasse wird angepasst Die Aufbereitungsarbeiten an der Schaffhauserstrasse in Bülach gehen weiter.

An der Schaffhauserstrasse rund um die Autobahneinfahrt A51 wird wieder gebaut. Foto: Urs Jaudas

Die Schaffhauserstrasse vom Autobahnanschluss A51 bis auf Höhe des Ettersbüelwegs wird angepasst. In einem ersten Schritt wurde 2019 der Kreuzungsbereich Schaffhauser-, Schützenmatt- und Fangletenstrasse durch das kantonale Tiefbauamt und die Stadt Bülach umgestaltet. Als nächste Bauetappe wird nun der Abschnitt zwischen der Fangletenstrasse und der Solistrasse inklusive der Glashüttenstrasse ausgebaut.

Zur Erhöhung der Sicherheit werden Mittelinseln und zwei hindernisfreie Bushaltestellen erstellt. Weiter erhält die Kreuzung Schaffhauser-/Glashüttenstrasse eine Lichtsignalanlage. Die Fahrbahn wird

instand gesetzt, die Strassenbeleuchtung sowie die Strassenentwässerung werden erneuert und den neuen Gegebenheiten angepasst. Zusätzlich ersetzt die Stadt Bülach die Wasserleitung.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. März, und dauern bis im Sommer 2022. Die Hauptarbeiten werden in mehreren Etappen in Koordination mit der benachbarten Glasi-Baustelle durchgeführt. Während aller Etappen ist die Schaffhauserstrasse im Baustellenbereich für den motorisierten Individualverkehr zweispurig befahrbar. Für den Velo- und Fussgängerverkehr ist der Baustellenbereich gesperrt. Die Umleitung

erfolgt über die Soli- und Fangletenstrasse. Für den Einbau des Deckbelags auf der Fahrbahn sind im Sommer 2022 Vollsperrungen an einzelnen Wochenenden notwendig.

red