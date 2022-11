Champions League – Schafft Bayern die perfekte Gruppenphase? – Leverkusen rettet sich Die Münchner peilen mit einem Sieg gegen Inter Mailand den sechsten Erfolg in Serie an. Die Partie gibt es im Liveplayer. Leverkusen schafft den Sprung in die Europa League.

Zum Auftakt der Gruppenphase gewann Bayern bei Inter 2:0. Foto: Keystone

Gruppe C: Bayern kann sechsten Sieg schaffen – für Barça geht es um die Ehre

Gruppe D: Alle Teams können sich noch Hoffnung machen

Gruppe A: Napoli kann ebenfalls die perfekte Gruppenphase schaffen

Gruppe B: Leverkusen schafft den Sprung in die Europa League

Bayer Leverkusen hat sich mit einem 0:0 gegen den FC Brügge zum internationalen Überwintern gezittert. Die fussballerisch erneut wenig überzeugenden Rheinländer profitierten am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase vom 2:1-Sieg des FC Porto gegen Atlético Madrid und zogen noch an den Spaniern vorbei auf Platz drei.

Leverkusen war sichtlich um Spielkontrolle und variables Angriffsspiel bemüht. Die Offensivversuche der Werkself verpufften jedoch zumeist, weil die Pässe entweder zu ungenau waren oder das nötige Tempo bei eigenem Ballbesitz fehlte. Trainer Xabi Alonso, unter dem Bayer 04 in vier Bundesligaspielen erst ein Sieg gelang, fieberte an der Seitenlinie gestenreich mit. Der Spanier zeigte seinen Spielern immer wieder an, was sie zu tun hatten und nutzte dafür seine komplette Coachingzone. Teilweise sah es so aus, als würde er die Zweikämpfe am liebsten selbst führen.

DPA/heg

