Kontroverse um Englands Penalty - Schafft den VAR wieder ab, so bringt er nichts

Penaltyentscheid England - Dänemark – Schafft den VAR wieder ab, so bringt er nichts Der Videoschiedsrichter darf nur bei klaren Fehlentscheiden eingreifen. Das ist Blödsinn. Eine Replik auf unseren Kommentar. Meinung Ueli Kägi

Englands Raheem Sterling ist gefallen. Und zum Schrecken der Dänen entscheidet der Schiedsrichter auf Penalty. Foto: Laurence Griffith (Keystone)

Endlich werden Offsidetore annulliert. Ellbogenschläger ertappt. Schwalbenkönige geschnappt.

Als der VAR eingeführt wurde, jubelte ich.

Ein paar Jahre später ist es so: Der VAR, wie wir ihn an der EM erleben, geht mir auf den Wecker. Er ist ein Witz-VAR. Bei Offside-Entscheidungen wird uns mit Standbild und 28 gezogenen Linien vorgerechnet, dass Stürmer X bei der Ballabgabe einen Zentimeter im Offside stand. Leider aber ist Fussball keine Wissenschaft, sondern Ballspiel. Beim Offside-Entscheid wird uns eine Genauigkeit vorgegaukelt, die es so kaum gibt. Ist das Standbild falsch gesetzt, nur ein paar Millisekunden vor oder nach der Ballabgabe, sieht auch die Offside-Situation bereits anders aus.

Damit könnten wir wohl alle recht gut leben, wäre es das einzige Problem des Videoschiedsrichters. Richtig absurd aber wird der VAR durch die Regelung, dass nur klare Fehlentscheide korrigiert werden dürfen.

Wer einen Grund für einen Pfiff finden will, der findet ihn fast immer

Das ist idiotisch. Fussball ist eine Kontaktsportart. Körper berühren sich, Zweikämpfe bieten immer wieder Interpretationsspielraum. Einmal ist dieser Interpretationsspielraum grösser. Einmal kleiner. Im Fall Sterling ist er klein. Sehr klein. Eigentlich gibt es ihn gar nicht. Der Videoschiedsrichter hat es trotzdem fertiggebracht, eine Berührung zwischen Verteidiger und Angreifer zu sehen, die es rechtfertigte, den Penaltypfiff nicht zurückzunehmen.

Dass Sterling schon vor der Berührung den Eindruck machte, dass er jetzt dann gleich zu Boden geht – irgendwie scheint das für die Schiedsrichter keine Rolle zu spielen. Ein Gefühl für die Situation haben? Scheint nicht gefragt zu sein. Selbst einmal auf dem Bildschirm nachschauen, statt nur auf den Videoschiedsrichter aus dem Videoraum zu hören? Scheinbar auch nicht mehr so hoch im Kurs. Wieso auch nochmals hinschauen? Es gibt ja das Regelwerk. Korrigiert wird nur bei klarem Fehlentscheid. Dahinter kann man sich gut verstecken. Damit lässt sich praktisch jeder Entscheid schönreden. Sorry, war nur zu 99 Prozent falsch, aber nicht zu 100.

Penalty? Oder doch kein Foul? Schiedsrichter Danny Makkelie wollte die TV-Bilder nicht selbst überprüfen und blieb bei seinem Entscheid: Penalty für England. Video: SRF

Früher war es so: Die ganze Welt schaute am Fernsehen vier Wiederholungen und wusste Bescheid, nur der Schiedsrichter durfte die Hilfe der Bilder nicht nutzen. Das war absurd. Jetzt ist es so: Die ganze Welt schaut am Fernsehen vier Wiederholungen und weiss Bescheid, der Schiedsrichter auch, einen Fehlentscheid korrigiert er trotzdem nicht. Das ist doppelt absurd.

Schafft doch den VAR wieder ab. So bringt er nichts.

