Xhakas Rückkehr

Für das Spiel in St. Gallen kehrt Granit Xhaka wieder einmal in die Schweiz zurück. Ob und wie sehr er sich darauf freut, hat mein Kollege Thomas Schifferle im Vorfeld der Partie aufgeschrieben: Xhaka verspricht, den FCZ ernst zu nehmen.

Für den bald 30-jährigen Basler ist das Duell mit dem FCZ der dritte Auftritt in seiner Heimat als Auslandprofi seit seinem Weggang vom FC Basel im Jahr 2012 nach Mönchengladbach. 2014 traf Xhaka mit den Deutschen in der Gruppenphase schon einmal auf den FCZ. Das Spiel in Zürich endete 1:1, jenes in Gladbach 4:0 aus Xhakas Sicht.

Vor 8 Jahren: Granit Xhaka spielt mit Mönchengladbach gegen den FCZ, im Bild duelliert er sich mit Amine Chermiti (links). Foto: Freshfocus

Kurz nach seinem Transfer zu Arsenal im Sommer 2016 traf Xhaka mit seinem neuen Verein in der Champions League auf seinen alten, den FC Basel. Die Londoner gewannen beide Duelle, 2:0 und 4:1.

Auch gegen den FCZ ist der U-17-Weltmeister von 2009 ungeschlagen. Von sieben Duellen mit den Zürchern gewann er fünf, zwei endeten mit Unentschieden.