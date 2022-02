Eishockey: Tschechien – Schweiz - Die Schweizer führen nach dem Startdrittel 2:1

Der vielleicht wichtigste Aspekt für die Schweizer: Es dürfte nach dem bisherigen Turnierverlauf mental alles andere als einfach gewesen sein, das 0:1 zu verdauen. Doch just in jenem schwierigen Augenblick zeigte die Mannschaft eine ihrer bislang besten Momente. Das müsste viel Selbstvertrauen geben, das zeigte sich in den unmittelbar nach dem 2:1 folgenden Shifts deutlich.

Die ersten Einsätze im Mitteldrittel werden nun wegweisend sein. Gegen die Dänen ging die Schweiz mit einem 1:0 in den zweiten Abschnitt, begann liederlich und fand sich schnell 1:2 in Rückstand. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Schweizer bis zum 1:4 in Minute 42 nicht mehr. Ähnliches gilt es unbedingt zu verhindern.

Auch aus gegnerischer Sicht eine interessante Frage: Wie reagieren die Tschechen auf den Schweizer Doppelschlag? Wie kommen sie aus der Kabine?

Es geht gleich weiter.