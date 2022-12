Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinal der WM 2022 in Katar. Es duellieren sich der Finalist der letzten Ausgabe und der fünffache Weltmeister. Klingt erstmal attraktiv, könnte es durchaus werden. Denn zwar konnte Kroatien an dieser WM nicht immer restlos überzeugen, aber Altmeister Luka Modric bei der Arbeit zuzusehen, hat immer etwas Magisches.

Apropos Magie, auf der anderen Seite ist da Neymar. Dieser verzogene, brillante Fussballer. Zumindest ist das sein ziemlich gut bezahlter Hauptberuf, nebenbei geht er gerne auch der Schauspielerei nach. Manchmal verbindet er die beiden Berufe wie kaum ein Zweiter. Und ab und zu mischt er sich auch etwas in politische Themen ein, anders als auf dem Fussballplatz dribbelt er da gerne weit am rechten Flügel, gilt als eifriger Unterstützer von Jair Bolsonaro. Damit ist er im brasilianischen Team nicht ganz alleine, weshalb die sonst so bedingungslose Unterstützung des heimischen Volkes ein kleines bisschen weniger bedingungslos ist, als bei früheren Ausgaben.