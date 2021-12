Riesenslalom in Alta Badia – Odermatt glänzt erneut – und auch Murisier verblüfft Nach dem ersten Lauf von Alta Badia führt der Weltmeister. Gleich dahinter aber lauert der zweifache Saisonsieger Marco Odermatt.

Letztes Jahr habe es nicht ganz gepasst in Alta Badia, sagt Marco Odermatt. Das klingt, als hätte er nicht einmal Punkte geholt, dabei waren überhaupt nur drei Fahrer schneller als er, der Nidwaldner wurde Vierter. Das zeigt die Ansprüche von Odermatt, der jetzt zurück in Alta Badia ist, zwei Siege in zwei Riesenslaloms im Gepäck.

Das schürt Erwartungen, die Odermatt auch an sich selbst hat. Im ersten Lauf erfüllt er diese, wie gewohnt, kann man bei ihm fast schon sagen. Der 24-Jährige ist Zweiter, nur Weltmeister Mathieu Faivre bewältigt die Gran Risa etwas schneller als er, zwei Hundertstel trennen die Führenden. Dritter ist der Österreicher Manuel Feller.

Dass die drei mit Alexis Pinturault den Gesamtweltcupsieger deutlich hinter sich lassen, zeigt die extreme Leistungsdichte in dieser Disziplin. Der Franzose startete mit der Nummer 1, machte nicht einmal einen grossen Fehler und doch ist Faivre mit der 2 schon fast sieben Zehntel schneller als er. Pinturault landet am Ende nur auf Zwischenrang 9.

Murisier und Caviezel im Rennen um die Top-10-Plätze

Vor ihm liegen Altbekannte, der Italiener Luca de Aliprandini, der Kroate Filip Zubcic und der Norweger Henrik Kristoffersen zum Beispiel. Da ist aber auch der US-Amerikaner River Radamus, der Vierter wird und das im Schnee liegend selbst gar nicht so richtig glauben kann.

Und da ist Justin Murisier, der letztjährige Dritte. Er zeigt eine wilde Fahrt, verliert dabei einen Handgelenkschoner, und wird trotzdem Siebter. Auf Rang 10 klassiert sich Gino Caviezel, es ist an diesem Morgen aber so eng, dass er nur 18 Hundertstel auf den fünften Platz von de Aliprandini verliert.

Enttäuschend verläuft der erste Lauf für Loïc Meillard. Der Romand, gleich nach Pinturault und Faivre gestartet, ist der einzige aus der Spitzengruppe, der über eine Sekunde auf den Führenden verliert. Er fährt auf Rang 17. Daniele Sette schafft es als 25. ebenfalls in den zweiten Lauf. Den gibt es hier ab 13.30 Uhr im Livestream.

mro

