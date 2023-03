Abfahrt in Kvitfjell – Sie schrie einst vor Schmerzen, jetzt schreit sie vor Glück Kajsa Lie lässt das Heimpublikum jubeln und gewinnt ihr erstes Weltcuprennen. Corinne Suter wird Dritte. René Hauri UPDATE FOLGT

Es sind die Schmerzensschreie aus dem Val di Fassa, die fest mit dem Namen Kajsa Vickhoff Lie verbunden sind. An diesem Samstag könnte die Gemütslage bei der 24-Jährigen anders nicht sein. Sie lächelt, schlägt die Arme über dem Kopf zusammen, beugt sich nach vorne, vergräbt das Gesicht in den Händen – während die norwegischen Fähnchen in ihrem Rücken hin und her schwenken.

Fahrerin um Fahrerin scheitert an Lies Zeit, bis ihr erster Weltcupsieg feststeht. Sie hat sich dafür das Heimrennen von Kvitfjell ausgesucht, den Hang, auf dem normalerweise die Männer fahren, den sie dennoch so gut kennt aus den Trainings – wie alle ihre Teamkolleginnen. Lie nützt den Vorteil als einzige und sorgt damit schon fast für eine kitschige Geschichte. Es ist der allererste Abfahrtssieg einer Norwegerin überhaupt. Von den aktiven Nordländerinnen standen erst Ragnhild Mowinckel und Lie selbst je einmal auf einem Podest in dieser Disziplin. Und nun also steht sie erstmals zuoberst.

Lie verweist Sofia Goggia auf Rang 2 und Corinne Suter auf den 3. Platz. Die italienische Speed-Queen ist dennoch in Feierlaune. Vier Finger streckt Goggia in die Kamera, zum vierten Mal sichert sie sich die kleine Kugel als schnellste Abfahrerin des Winters, zum dritten Mal in Serie – und das noch vor dem letzten Rennen beim Weltcupfinal im andorranischen Soldeu.

Auf dem Podest strahlt neben ihr Lie. Es ist alles andere als selbstverständlich. Im Februar 2021 stürzt Lie beim Super-G in Val di Fassa fürchterlich. Ihre Ski-Bindung geht nicht auf, es verdreht ihr das Knie, Schien- und Wadenbein brechen – die Schreie hallen durchs ganze Tal. Es sei ihr vorgekommen, als wären zwei Stunden vergangen, bis sie Hilfe bekam, sagt Monate danach dem norwegischen Fernsehen. Die Schmerzen seien schier unerträglich, «ich hätte mir gewünscht, dass ich ohnmächtig bin, weil es so weh tat». Lie verpasst den ganzen Winter 2021/22 – und das, nachdem sie vor dem Sturz gerade den Anschluss an die Weltspitze gefunden hat, 10, 2, 4, 6 und 5, das sind ihre Resultate vor dem verhängnisvollen Abflug.

Erst auf diese Saison hin kehrt Lie zurück. Sie tut das zaghaft, der 2. Abfahrtsrang von Cortina d’Ampezzo steht als einsamer Höhepunkt da – bis Kvitfjell kommt mit dem norwegischen Märchen. Heute steht zum Abschluss der Premiere der Frauen im Hohen Norden noch ein Super-G auf dem Programm. Mit einem guten Gefühl wird dann auch Corinne Suter starten. Die WM-Bronze-Gewinnerin von Méribel steht in diesem Winter zum vierten Mal auf einem Abfahrtspodest.



René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

