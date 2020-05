27. Bundesliga-Spieltag – Schalke kassiert gegen Augsburg erneut eine Klatsche Auch nach dem Bundesliga-Neustart steckt Schalke 04 weiter in der Krise. Dem 0:4 im Derby in Dortmund folgte am Sonntag ein 0:3 gegen Augsburg. dpa/nih

In der frühen Sonntagspartie der 27. Runde der Bundesliga gewinnt Augsburg gegen Schalke 04 zu Hause 3:0. Damit distanzieren sich die Augsburger von den Abstiegsplätzen, während für Schalke die Europa-League-Plätze immer mehr aus Reichweite geraten. Foto: Keystone Bereits in der 6. Minute brachte Eduard Löwen das Heimteam per Freistoss in Führung. Foto: Keystone Der Schweizer Ruben Vargas kam eine knappe Stunde zum Einsatz und wurde in der 8. Minute verwarnt. Der ehemalige Captain der Schweizer Nationalmannschaft Stephan Lichtsteiner sass auf der Bank. Foto: Keystone Noah Saranren Bazee trifft zum 2:0, Cordova in der 90. Minute zum 3:0. Foto: Keystone Schalke muss schnell wieder zum Siegen zurückfinden. Neun Spiele in Folge ohne Sieg – damit können die Knappen nicht zufrieden sein. Foto: Keystone 1 / 5

Der FC Schalke 04 setzt seine Talfahrt in der Fussball-Bundesliga ungebremst fort. Auch am zweiten Geisterspieltag nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs kassierte der Revierclub beim 0:3 (0:1) gegen den FC Augsburg am Sonntag eine bittere Niederlage. Das Team von Trainer David Wagner ist nunmehr seit neun Spielen bei einen Torverhälnis von 2:22 in Serie sieglos.

Eduard Löwen mit einem direkt verwandelten Freistoss (6. Minute) und die eingewechselten Noah Joel Sarenren Bazee (76.) sowie Sergio Cordova (90.+1) beendeten die schwache Auswartserie der bayerischen Schwaben. Ruben Vargas stand für Augsburg in der Startformation. Der Luzerner kassierte schon früh eine gelbe Karte und wurde in der zweiten Halbzeit nach einem Zusammenprall angeschlagen ausgewechselt. Stephan Lichtsteiner sass lediglich auf der Ersatzbank.

Chancen? Fehlanzeige

Erstmals nach fünf Spielen in der Fremde konnte der FCA somit wieder jubeln und seinem neuen Trainer Heiko Herrlich den ersten Dreier bescheren. «Ich freue mich riesig, dass es auch für mich losgeht», sagte Herrlich vor der Partie beim Streamingdienst DAZN. Für ihn war es die Premiere als FCA-Coach auf der Trainerbank. Eine Woche zuvor beim 1:2 gegen Wolfsburg hatte er freiwillig auf seinen Einsatz verzichtet, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und die Regeln missachtet hatte.

Für Schalke gibt es dagegen nichts zum freuen. Die Knappen spielten schwach. Sehr. Schalke hatte zwar fast dreimal so viel Ballbesitz wie der Gegner, machte aber nichts daraus. Auch mit der Hereinnahme von Edeljoker Ahmed Kutucu für den verletzten Suat Serdar nach 56 Minuten hatte Schalke nicht mehr Zug zum Tor. Chancen? Fehlanzeige.

Dagegen stand Schalkes Keeper noch einige Mal im Blickpunkt. In der 69. Minute parierte Markus Schubert einen Freistoss von Philipp Max. Mit dem 2:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Sarenren Bazee verdiente sich Augsburg den ersten Bundesliga-Sieg im neunten Versuch in Gelsenkirchen am Ende redlich. In der Nachspielzeit erhöhte Cordova gar noch auf 3:0 für die Gäste. Schalke muss mehr denn um seine Europa-League-Rückkehr bangen.

Schalke 04 – Augsburg 0:3 (0:1)

Tore: 6. Löwen 0:1. 76. Sarenren Bazee 0:2. 91. Cordova 0:3. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 59.) und ohne Lichtsteiner (Ersatz)

Am Samstag spielten:

Wolfsburg – Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 32. Guerreiro 0:1. 78. Hakimi 0:2. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen und Mehmedi (bis 85.). Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). 82. Rote Karte gegen Klaus (Wolfsburg).

Bayern München – Eintracht Frankfurt 5:2 (2:0)

Tore: 17. Goretzka 1:0. 41. Müller 2:0. 46. Lewandowski 3:0. 52. Hinteregger 3:1. 55. Hinteregger 3:2. 61. Davies 4:2. 74. Hinteregger (Eigentor) 5:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes und Sow (ab 71.).

Mönchengladbach – Leverkusen 1:3 (0:1)

Tore: 7. Havertz 0:1. 52. Thuram 1:1. 58. Havertz (Foulpenalty) 1:2. 81. Sven Bender 1:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 12./verletzt ausgewechselt), ohne Zakaria (verletzt).

Freiburg – Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 19. Bittencourt 0:1. – Bemerkungen: Bremen mit Lang (ab 82.). 88. Gelb-Rote Karte gegen Bargfrede (Bremen).

Paderborn – Hoffenheim 1:1 (1:1)

Tore: 4. Skov 0:1. 9. Srbeny 1:1. – Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 63.).

Rangliste: 1. Bayern München 27/61. 2. Borussia Dortmund 27/57. 3. Bayer Leverkusen 27/53. 4. Borussia Mönchengladbach 27/52. 5. RB Leipzig 26/51. 6. Wolfsburg 27/39. 7. Schalke 04 26/37. 8. SC Freiburg 27/37. 9. Hoffenheim 27/36. 10. Hertha Berlin 27/34. 11. 1. FC Köln 26/33. 12. Union Berlin 27/30. 13. Eintracht Frankfurt 26/28. 14. Augsburg 26/27. 15. Mainz 05 26/27. 16. Fortuna Düsseldorf 26/23. 17. Werder Bremen 26/21. 18. Paderborn 27/18.