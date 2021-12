Nach Mord leer gestanden – «Schandfleck» von Wasterkingen kann umgebaut werden Im Oktober 2017 kam es in Wasterkingen zu einem Femizid, ein Mann erstach seine Ehefrau. Nun soll das Haus, in dem die Tat geschah, renoviert werden. Manuel Navarro

In diesem Haus erstach der heute 54-Jährige seine Ehefrau. Archivfoto: Balz Murer

Schon rein optisch gesehen versprüht das Haus an der Stiegstrasse 86 in Wasterkingen keine Fröhlichkeit. Doch seine Vergangenheit ist es, welche der Liegenschaft eine Aura von Düsternis verleiht. Am 17. Oktober 2017 erstach ein heute 54-jähriger Montenegriner in dem Gebäude seine Ehefrau, vor den Augen des damals erst 12-jährigen gemeinsamen Sohnes, der noch vergeblich versuchte, seine Mutter zu retten.

Die Tat war ein Schock für die Gemeinde. Seit geraumer Zeit arbeitet der Gemeinderat deshalb daran, die Liegenschaft, die sich im Besitz des Dorfes befindet, umzubauen, um einen Schlussstrich unter das dunkle Kapitel der Wasterkinger Chronik zu ziehen. An der Gemeindeversammlung vom vergangenen Mittwoch hat die Behörde nun grünes Licht erhalten.