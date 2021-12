Russischer Einfluss in Afrika – Schattenarmee bietet Militärhilfe gegen Bodenschätze Offiziell sind in Russland private Militärfirmen verboten. Doch insgeheim nutzt der Kreml aber vor allem die Söldnertruppe Wagner, um seinen Einfluss in Afrika auszuweiten. Paul-Anton Krüger , Bernd Dörries aus Kapstadt

Kampfzone Mali: Demonstranten marschieren mit der russischen Flagge durch Bamako und verlangen Militärhilfe. Foto: Getty Images

Im Mai strömten Tausende Bürger der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) ins Stadion der Hauptstadt Bangui, die so voll von moderner Technik war wie wohl noch nie: Grosse Lautsprecher und eine Leinwand standen an der Kopfseite der Arena. Als es dunkel wurde, robbten, rannten, schrien und feuerten russische Soldaten eine Spielfilmlänge lang, so gut sie konnten. «Tourist» hiess der Film, dessen Cover die Zuschauer auf ausgeteilten T-Shirts trugen; sie jubelten bei jeder gewonnenen Schlacht.

Die Botschaft des Filmes war nicht sonderlich subtil: Russische Soldaten und Söldner helfen einem armen afrikanischen Land, den Kampf gegen böse Rebellen zu gewinnen. Den Zuschauern gefiel der Film offenbar gut, die Realität ist nicht ganz so HD-tauglich: Das Land ist eines der Hauptaufmarschgebiete der sogenannten Gruppe Wagner, eines Söldnerheers mit engen Verbindungen zum Kreml, das mit Vorliebe in gescheiterten Staaten wie Syrien, Libyen, Sudan und der Zentralafrikanischen Republik agiert.