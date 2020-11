«Eigentlich wäre ich sehr gerne Kinderchirurg geworden»: Remo H. Largo bei sich zu Hause in der Nähe von Uznach.

Sie waren 25 Jahre alt, als eine Zigeunerin auf einem Flohmarkt in Paris Ihre Handlinien studierte. Bei der Lebenslinie angekommen, sagte sie, Sie würden mit 47 Jahren sterben.

Die Zigeunerin hat noch viel mehr gesagt, unter anderem, dass ich heiraten und Kinder haben würde. Was mich verständlicherweise schockierte, war, dass sie so konkret das Alter nannte, in dem ich sterben würde. Ich habe sie gut bezahlt, weil ich nicht wollte, dass noch mehr böse Wünsche folgen würden.