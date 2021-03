Imbissverkäufer in Winkel – Schausteller gehören zu den Verlierern der Pandemie Seit dem ersten Lockdown stehen die vier Verkaufswagen von Indrak’s Imbiss verlassen auf dem Parkplatz vor dem Haus der Besitzer. Vater und Sohn erzählen von Sorgen, aber auch von Freuden. Ruth Hafner Dackerman

Die Imbisswagen-Besitzer Chris (links) und Christian Indrak sind wegen Corona zum Nichtstun verdammt. Foto: Francisco Carrascosa

Normalerweise hätten Vater Christian und Sohn Chris Indrak ab März jedes Wochenende pausenlos zu tun. An jeder grossen Chilbi und Messe wie Olma, Basler Herbstmesse, Albanifest und Knabenschiessen sind sie mit einem ihrer Imbisswagen vor Ort anzutreffen. Dort heisst es Gas geben, denn ein breites Angebot lockt die Besucher an – von Hamburgern und Schnitzelbrot über Bratwürste und Cervelats bis hin zu Hotdogs, Pommes, Knoblibrot und diversen Getränken. Fleisch- und Rohprodukte werden aus der Schweiz bezogen, die Qualität ist hoch.

«Während dieser Wochenenden arbeiten wir oft bis zu 20 Stunden am Tag», erzählt der 27-jährige Chris Indrak, der seit 2014 voll im Betrieb mitarbeitet und seit vier Jahren Mitinhaber von Indrak’s Imbiss ist. Von Ostern bis Ende November dauert die Saison, quer durch die Schweiz. Bevor die jeweiligen Anlässe beginnen, heisst es, den Imbisswagen per Zugfahrzeug an den Standort zu bringen und die gesamte Infrastruktur mit Kühlwagen bereitzustellen. Gelegentlich wird auch im Wohnwagen übernachtet. Dann muss auch dieser vorgängig vor Ort gebracht werden. «Unter der Woche, wenn der Anlass vorbei ist, geht es ans Putzen, Instandhalten der Geschäfte und Bestellen von Waren», erzählt Chris Indrak.