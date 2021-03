Warum kommen Sie in der Schweiz?

Ich wurde zum Menschenrechts-Filmfestival in Genf eingeladen, wo ich über Weissrussland und unsere Visionen für die Zukunft des Landes sprechen werde. Es ist mein erster Besuch in der Schweiz. Ich möchte auch Vertreter der UNO und von NGOs treffen sowie die Familie von Natallia Hersche. Die Schweizerin sitzt ja in einem weissrussischen Gefängnis, weil sie an einer Demonstration gegen Alexander Lukaschenko teilnahm.