Unterländer Gerichte – Scheidungsverhandlungen zum Teil per Telefon durchgeführt An den Bezirksgerichten Dielsdorf und Bülach herrscht wieder weitgehend Normalbetrieb. Der Verhandlungsrückstand aus dem Lockdown ist aber noch nicht aufgeholt. Flavio Zwahlen

An den beiden Unterländer Bezirksgerichten gelten nach wie vor strenge Regeln in Bezug auf die Abstands- und Hygienevorschriften. Foto: Archiv

An den beiden Unterländer Bezirksgerichten finden die meisten Verhandlungen wieder statt. Dabei wird stets darauf geachtet, dass Abstands- und Hygienevorschriften des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden. Marc Gmünder, Gerichtspräsident in Dielsdorf, sagt: «In allen Gerichtssälen und in den Büros sind dort, wo der Mindestabstand nicht anders gewährleistet werden kann, Plexiglaswände aufgestellt.» Zudem gebe es bestimmte Vorschriften bei der Benutzung von Warteräumen, Toiletten und Lift.