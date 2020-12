Keller-Sutter: Indirekter Gegenvorschlag kommt

Die Pressekonferenz startet, Justizministerin Karin Keller-Sutter äussert sich zur Konzernverantwortungsinitiative. Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung habe die Initiative angenommen, dennoch scheitere die Initiative am Ständemehr, fasst Keller-Sutter zusammen. Der Bundesrat freue sich über diesen Entscheid, er sei sich aber auch bewusst, dass heute viele enttäuscht sind, die jahrelang für die Initiative gekämpft haben – vor allem in der Romandie und in den Städten. Die Befürworter tröstet Keller-Sutter damit, dass der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt, falls in den nächsten 100 Tagen nicht das Referendum ergriffen wird.