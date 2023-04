Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Scheitern Sie auch an der Ei-Frage? Osterglocken, Hasen und ein Eiertanz: Wetten, dass Sie bei mindestens einer Frage in unserem österlichen Sprachquiz raten müssen? Viel Spass! Denise Jeitziner

Wer ist hier der Hase? An Ostern ist der Fall nicht immer ganz eindeutig. Foto: Patrick Gutenberg («Tages-Anzeiger»)

Frohe Ostern! Haben Sie Ihren Hasen schon gefunden? Die Lammkeule verspeist und die luftige Colomba ebenso? Oder stehen Sie etwa im Stau? So oder so: Nun können Sie sich in Ruhe unserem Sprachquiz widmen. Sie werden sehen, selbst das Ei, das simpelste aller Wörter, kann für Kopfzerbrechen sorgen.

Heissen Sie Hase und wissen von nichts? Dann ist das Sprachquiz eher nichts für Sie. Für alle anderen: Viel Glück und ein schönes Osterwochenende!

Aber keine Sorge. Es wird nicht alles ein Eiertanz. Der Papst, der Goldhase und die Osterglocken versprechen ein paar sichere Orthografie-Punkte. Dazu ein paar korrekte Synonyme und Akronyme, eine erfolgreiche Herkunftswörtersuche und die volle Punktzahl ist nah. Oder auch nicht. Versuchen Sie Ihr Glück und lassen Sie sich Zeit. Sie wissen schon, das verlängerte Wochenende. Viel Spass!

Denise Jeitziner

