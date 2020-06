Abo Blei im Boden zwingt Gemeinden zum Handeln

Nirgends gelangt so viel Blei in die Umwelt wie beim Schiessen. Die Gemeinden Dänikon, Hüttikon und Dällikon erneuern darum ihre Schiessanlagen. Bis Ende 2020 beteiligt sich der Bund an den Kosten.