Schiesserei in Südkalifornien – Pensionierter Polizist tötet drei Menschen in Biker-Bar Mindestens sechs weitere Personen wurden verletzt. Auch der Schütze ist unter den Toten. Der Vorfall ereignete sich in einer seit Jahrzehnten bei Motorradfahrern beliebtem Bar.

Der mobile Kommandoposten der Polizei von Orange County. Foto: Leonard Ortiz (The Orange County Register/ via AP)

In einer beliebten Biker-Bar im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Bewaffneter am Mittwoch mindestens drei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere weitere verletzt. Die Polizei von Orange County bestätigte im Onlinedienst X den Tod von vier Menschen vor Ort, unter ihnen auch der Schütze.

Sechs Menschen wurden demnach ins Spital gebracht, fünf von ihnen mit Schussverletzungen, hiess es weiter. Auch ein Polizist sei in den Vorfall verwickelt gewesen, es seien jedoch keine Beamten verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Bar «Cook’s Corner» rund 70 Kilometer südlich von Los Angeles. Laut der Zeitung «The Orange County Register» war dem Vorfall ein häuslicher Streit vorangegangen. Demnach handelte es sich bei dem Schützen um einen ehemaligen Polizeibeamten im Ruhestand. Die Bar ist ein bekannter Treffpunkt für Motorradfahrer aus der Region.

In den USA gibt es mehr Waffen als Einwohner: Jeder dritte Erwachsene besitzt mindestens eine Waffe und fast jeder zweite Erwachsene lebt in einem Haushalt, in dem es eine Waffe gibt.

AFP/nag

