Super League: GC – FC Luzern – Und schon ist im Letzigrund das erste Tor gefallen

Zweitletztes Meisterschaftsspiel für GC vor der Winterpause. Und der letzte GC-Match im Letzigrund in diesem Jahr, in einer Woche treten die Grasshoppers in Basel an.

Für GC kann es gegen Luzern nur ein Ziel geben: den Sieg. Die Grasshoppers haben sich zuletzt in St. Gallen 4:0 durchgesetzt, wobei sie auch von einem frühen Platzverweis beim Gegner profitierten. Und die Grasshoppers stehen als Aufsteiger im Mittelfeld. In Luzern sieht es ganz anders aus. Der FCL hat zuletzt vier Mal in Serie verloren und steht am Ende der Rangliste. Der Trainerwechsel weg von Fabio Celestini und hin zu Interimschef Sandro Chieffo hat bisher gar nichts gebracht. Vor acht Tagen waren die Innerschweizer bereits einmal im Letzigrund und gingen gegen den FC Zürich 0:4 unter – wobei sie mit teilweise haarsträubenden Fehlern Gegentore einleiteten.