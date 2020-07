Nach Corona-Einbruch – Schindler baut 2000 Stellen ab Der Lifthersteller hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr massiv zu spüren bekommen und will durch Stellenstreichungen Kosten sparen. Rund 200 Jobs sollen in der Schweiz wegfallen. Angelika Gruber

Die Corona-Krise trifft den Lifthersteller hart. Im Bild der Familienpatron Alfred N. Schindler. Foto: Urs Flueeler (KEYSTONE)

Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Halbjahr 2020 durch die Covid-19-Pandemie deutliche Einbussen hinnehmen müssen. Das Unternehmen will nun weltweit 2'000 Stellen abbauen.

In der Schweiz sollen rund 200 Stellen wegfallen, sagt eine Sprecherin am Freitag. Betroffen dürfte zu einem grossen Teil die Verwaltung und damit die Zentrale in Ebikon sein. «Die Bedingungen haben sich in den letzten Monaten weiter verschlechtert. Wir müssen nun handeln und Kosten entlang der kompletten Wertschöpfungskette reduzieren», sagte Firmenchef Thomas Oetterli.

Auftragseingang und Umsatz waren im Semester klar rückläufig. Der Auftragseingang ging in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 5,36 Milliarden Franken zurück, und der Umsatz um 8,7 Prozent auf 4,96 Milliarden, wie Schindler am Freitag mitteilte.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT kam bei 421 Millionen Franken zu liegen und damit rund 29 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Der Konzerngewinn lag 28 Prozent tiefer auf 313 Millionen. Mit den Zahlen hat Schindler die Erwartungen der Analysten allerdings durchwegs übertroffen.

Die Bedingungen haben sich in den letzten Monaten weiter verschlechtert. Wir müssen nun handeln. Thomas Oetterli, Firmenchef Schindler

Schindler plant nun ein Kostenoptimierungsprogramm über die nächsten zwei Jahre. Dabei sollen etwa 2'000 Stellen weltweit reduziert werden, wobei auch die Konzernzentrale nicht ausgenommen wird. Die Kosten des Programms werden auf 150 Millionen Franken beziffert.

Die Corona-Pandemie habe zu einem hohen Mass an Unsicherheit bezüglich wirtschaftlicher Entwicklungen geführt. Die Rezession werde sich negativ auf die Märkte für Aufzüge und Fahrtreppen auswirken, ist das Management überzeugt.

Der bisherige Ausblick wurde dabei leicht angepasst, fällt aber etwas optimistischer aus als zuvor. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet das Management nun mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährung von rund 6 Prozent nach zuvor -10 Prozent. Mit einer Erholung rechnet das Unternehmen frühestens im Jahr 2022.