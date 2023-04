Schulprobleme in Dielsdorf – «Schlägereien mit blutigen Nasen gab es schon früher auf dem Pausenplatz» Schlägereien, Vandalismus, Cybermobbing und Drohungen – die Schulen stellen eine drastische Zunahme der Gewalt fest. Doch neu sind derartige Vorfälle keineswegs. Andrea Söldi

Manchmal fliegen auf dem Pausenplatz die Fäuste (gestellte Szene). Archivfoto: Matthias Wäckerlin

In der Sekundarschule Dielsdorf haben Drohungen, Erpressungen und Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen. Auch in der Sek Rümlang/Oberglatt musste jemand nach einer Schlägerei auf dem Pausenplatz ärztlich versorgt werden. Und in der Schule Wehntal ist Vandalismus häufiger geworden: Graffiti, Zerstörung von Mobiliar und ein eingeritztes Hakenkreuz in einem Holztisch. Ist die heutige Jugend verdorben? Ein langjähriger Sekundarschullehrer und Schulleiter sieht das anders.