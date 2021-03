Marco Odermatt im Gesamtweltcup – Schlägt der blond gelockte Jungspund tatsächlich schon zu? Plötzlich zittert der französische Skistar Alexis Pinturault vor einem Nidwaldner: Marco Odermatt hat mit 23 Jahren gute Aussichten auf den wichtigsten Titel im Weltcup. René Hauri

Bei Marco Odermatt läuft es derzeit rund: Nach dem Ausfall von Alexis Pinturault in Kranjska Gora hat er gar gute Aussichten auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Ja, sollte es jetzt tatsächlich so weit kommen? Dass Marco Odermatt, dieses hochgelobte Talent, schon jetzt zuschlägt, mit erst 23 Jahren? Dass er den Gesamtweltcup gewinnt, die grösste und bedeutendste Auszeichnung im Skisport? Als erster Schweizer seit Carlo Janka 2010? Es wäre ein riesiger Coup für den Nidwaldner. Plötzlich scheint dieser alles andere als ein Ding der Unmöglichkeit.

Alexis Pinturault, der erfahrene Franzose, der unbekümmert seinem ersten Sieg entgegenzufahren schien, nachdem er zuletzt zweimal Zweiter geworden war in der Gesamtwertung, sieht sich auf einmal in arger Bedrängnis. Erst recht nach diesem Sonntag, an dem der 29-Jährige Odermatt den Gefallen macht, im 2. Lauf des Slaloms von Kranjska Gora einzufädeln. Stange 8, Rechtsschwung, schon ist das Rennen des begnadeten Technikers vorbei.